El otro Yankee del club 30/130: La increíble historia del bateador que nadie vio venir

Un giro asombroso ha llevado a Trent Grisham a unirse a una compañía de élite. Por primera vez en su carrera, ha logrado una temporada con al menos 30 jonrones y un wRC+ (Carreras Creadas Ponderadas) de 130 o superior, lo que lo coloca en la misma categoría que dos de los mejores bateadores del béisbol.

Una temporada ofensiva histórica

Conocido principalmente por su defensa estelar, nunca había conectado más de 17 jonrones en una sola temporada antes de este año. Su récord personal anterior de wRC+ fue de 123 en la temporada acortada de 2020. Su wRC+ en 2025 es de 131, un salto notable desde su marca de 2024 de solo 67.

El exclusivo club 30/130

Con una línea de estadísticas final de 30 jonrones y un wRC+ de 131, Grisham se une a una lista exclusiva de jardineros que lograron la misma hazaña esta temporada. Esa lista incluye:

Aaron Judge: El capitán de los Yankees tuvo otra temporada de calibre MVP, terminando con 58 jonrones y un wRC+ de 219.

Juan Soto: Soto fue una fuerza, bateando 41 jonrones con un wRC+ de 180.

La explosión ofensiva de Grisham ha sido un factor clave en el éxito de los Yankees esta temporada.