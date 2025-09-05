Aaron Judge jugará para los Yankees en esta posición (+video)

Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este viernes, 5 de septiembre, viene con una buena noticia, para los Yankees de Nueva York, quienes podrán tener nuevamente a su capitán participando como jugador de posición luego de más de un mes sin estar en el jardín derecho.

Los dirigidos por Aaron Boone iniciarán una serie contra los líderes de su división, Azulejos de Toronto a las 7:05pm (hora venezolana) y hace una hora fue publicado el lineup, en el cual se puede apreciar que el "Juez" está alineado como tercero en el orden y right field.

¿Cuándo fue la última vez que Aaron Judge jugó en el right field?

El pasado 27 de julio, Judge fue puesto en la lista de lesionados por 10 días, debido a una distensión en su codo derecho, no obstante, la última vez que cubrió el right había sido en la jornada del 25 de ese mes (julio).

El capitán neoyorquino volvió a la acción el 5 de agosto y desde entonces, había sido utilizado como bateador designado y en ciertas jornadas podía descansar, para que su recuperara completamente de su molestia, lo que quiere decir que estuvo cadi mes y medio sin jugar defensa.

Aaron Judge es claro candidato al MVP con estos sobresalientes registros ofensivos: