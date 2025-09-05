Dodgers de Los Ángeles no ven vida ante equipos "fáciles" en las Grandes Ligas (+Dato)

Suscríbete a nuestros canales

La temporada 2025 del beisbol de las Grandes Ligas ha sido sumamente curiosa hasta los momentos para los Dodgers de Los Ángeles. El equipo californiano lidera actualmente su división, al estar dos juegos por encima de los Padres de San Diego, equipo que a pesar de todo se mantiene también en la lucha.

Sin embargo, pese al liderato divisional, la afición de los Dodgers no está precisamente contenta con lo que ha visto del equipo hasta los momentos. Si la temporada regular culminara hoy, los azules tendrían que jugar el comodín ante los Mets de Nueva York, ya que son el líder divisional con peor récord de la Liga Nacional.

Además, la irregularidad ha sido la carta de presentación de este equipo, especialmente desde el primero de agosto. De hecho, en este último mes de acción, los dirigidos por Dave Roberts ostentan un peculiar récord que demuestra que, en efecto, no han sido capaces de mantener la regularidad que necesitan para estar cómodos en la clasificación.

Dificultades ante los "fáciles" para los Dodgers

Y es que no es casualidad la disparidad de resultados que han vivido los Dodgers de Los Ángeles en los últimos días. Desde el primero de agosto, el equipo mantiene un sólido récord positivo de 11 triunfos y solo cuatro reveses ante equipos que juegan por encima de .500, algo que evidentemente es positivo, sobre todo a las puertas del inicio de la postemporada.

El tema es que, ante equipos que juegan por debajo de .500, los Dodgers tienen un récord terrible de cuatro victorias y 12 caídas en el mismo período de tiempo, lo que explica que el equipo esté en una situación algo complicada en estos momentos.

La serie más reciente que disputaron los californianos culminó este jueves 4 de septiembre, y en efecto, fueron barridos por los Piratas de Pittsburgh, últimos de la División Central de la Liga Nacional con récord de 64-77. Sin duda, algo que deben mejorar Los Ángeles si quieren cerrar sin sustos su temporada regular.