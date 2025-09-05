MLB: Barry Bonds y el último swing que aún resuena en la historia

Suscríbete a nuestros canales

Barry Bonds es el pelotero por excelencia cuando de cuadrangulares se trata. Un día como hoy, pero de 2007 en Denver, con 42 años, dio su último gran swing en la gran carpa. Un hecho, que no fue solo un batazo, fue parte de la historia reciente del beisbol en Las Mayores.

Un 5 de septiembre de 2007, en un duelo entre Gigantes de San Francisco vs Rockies de Colorado en Coors Field; Bonds daría su último cuadrangular en la MLB, alcanzando los 762 en su carrera. Terminando con 7 más que el último gran hombre del jonrón en la liga, Hank Aaron.

Barry le conectó su último cuadrangular a Ubaldo Jiménez. El lanzador elegiría una recta a 99 millas por hora, para que el jardinero le dieran un tablazo y la enviaría a las tribunas. Un jonrón que no solo entró en la historia del beisbol, también dejó una huella que la controversia no ha logrado borrar.

Barry Bonds el legado del jonrón en Grandes Ligas

Barry Bonds no solo tuvo una carrera llena de cuadrangulares, los convirtió en una narrativa importante del juego. Su poder se potenció a los 29 años, cuando su swing, visión y postura maduraron para romper el juego. Desde ese momento se convirtió en un símbolo del jonrón.

Esa inflexión no fue una decisión a la ligera, Bonds encarnaba el arquetipo de bateador diseñado para el poder: fuerza, lectura, regularidad y presencia que evolucionaron a medida que llegó a la madurez del juego. Su juego cambió y giró desde ese momento en dar cuadrangulares.

En pleno 2025, esta narrativa del pelotero de poder dedicado al jonrón sigue viva. Solo hay que fijarse en Kyle Schwarber, Aaron Judge o Shohei Ohtani, peloteros con el mismo arquetipo simbólico para dar cuadrangulares. No importa si se ponchan, su presencia en el plato cambia todo plan de juego.

Números de Barry Bonds en su carrera

Barry Bonds jugó 22 temporadas en Grandes Ligas, siendo uno de los jugadores más emblemáticos del deporte. Cambió el poder ofensivo con sus 762 jonrones, pero además, alcanzó varios premios MVP y una presencia que daba miedo en el plato para cada rival.

Números de Bonds en su carrera:

- 22 temporadas, 2986 juegos, 9847 turnos, 2227 anotadas, 2935 hits, 601 dobles, 77 triples, 762 jonrones, 1996 impulsadas, 514 bases robadas, 2558 boletos, 1539 ponches, 298 promedio, .444 OBP, .607 SLG, 1.052 OPS