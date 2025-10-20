Lorenzo Cedrola tuvo una primera semana productiva y persigue esta cifra redonda

Suscríbete a nuestros canales

El campeón bate de la campaña anterior, Lorenzo Cedrola, inició este campeonato 2025-2026 nuevamente encendido y aunque eso no se refleje en esta ocasión, en su promedio, igualmente su cifra de imparables, aunado a la de remolques es bastante.

A pesar de irse en blanco en la jornada de este domingo, en cuatro apariciones al plato, hay que rescatar que la "Hormiga Atómica" venía arrastrando una gran seguidilla desde el juego inaugural.

Lorenzo Cedrola y su buen inicio:

Los Tigres de Aragua hilavanaron cuatro lauros al hilo en sus cuatro primeros desafíos y el líder en ese periodo, fue justamente Cedrola, quien conectó, al menos, un imparable y remolcó una rayita en ese periodo.

Lo más notable, es que varias empujadas fueron en momentos claves, llevándolo a ser el héroe en dos de esas cuatro victorias. Al culminar la semana de apertura del torneo, el jardinero cerró con seis incogibles y es el líder en impulsadas de su equipo con cinco traídas al plato.

Lorenzo está cerca de esta cifra redonda:

Por su fuera poco, con esos seis inatrapables, Cedrola está a tan solo dos hits (198) de alcanzar 200 de por vida en la pelota criolla.

Esos incogibles se distribuyen en 109 en cuatro campañas con los Tiburones de La Guaira y ya suma 89 en la que significa su segunda zafra vistiendo el uniforme de los "Bengalíes".