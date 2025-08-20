Las inigualables cifras de Barry Bonds entre 2001 y 2004 (+estadísticas)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque a finales de los años 90, Barry Bonds ya se había convertido en un referente entre bateadores de fuerza, lo hecho por él entre el 2001 y 2004 es simplemente superlativo.

Durante esas temporadas, el jardinero izquierdo no solo impuso múltiples récords, sino que fue una amenaza constante con el madero.

El ''prime'' de su carrera

En sus 22 años de carrera e incluso en la historia de las Grandes Ligas pocas veces un bateador había sido tan temido como Bonds, sobre todo entre esos 4 años previamente mencionados.

De hecho, en ese periodo registró un total de 755 bases por bolas y 284 de ellas fueron intencionalmente. Asimismo, promedió .349, dejó OBP de .559 y tuvo una media de slugging de .809; por otro lado, anotó 486 carreras, impulsó 438, conectó 209 cuadrangulares, 8 triples, 112 dobles y fue ponchado en 239 ocasiones.

No es coincidencia que ningún jugador haya alcanzado la primera almohadilla tantas veces por decisión del contrario. 688 boletos intencionales recibió éste ícono de Gigantes de San Francisco y el máximo jonronero de todos los tiempos (762).

Cabe destacar que, el dominicano Albert Pujols le sigue en este listado histórico con 316 bases por bolas premeditadas, dos veces menos que el líder de este renglón.