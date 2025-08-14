Junior Caminero empata a Juan Soto y va tras Albert Pujols en esta lsita (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Junior Caminero está viviendo este 2025 una temporada soñada en las Grandes Ligas, siendo de los mejores peloteros latinos actualmente. El dominicano de los Rays de Tampa Bay recientemente llegó a 34 jonrones en el año, el mejor registro hasta ahora en su carrera.

El quisqueyano de 22 años desde el primer día de campaña ha demostrado con batazos que este año sería importante para él, y vaya que lo ha sido. Gracias a su presente ofensivo, se ganó el llamado al primer Juego de Estrellas de su carrera y además, ha logrado múltiples récords de franqucia, y también generales en la Gran Carpa.

Con su jonrón el miércoles ante Atléticos de Oakland, Caminero llegó a 34 y podría estar encaminado a un año récord, ya que podría marcar su primera campaña con 40 o más cuadrangulares, algo que sería histórico entre peloteros dominicanos a su edad.

Junior Caminero va por récord histórico de Albert Pujols

El nacido en Santo Domingo sigue encendido y ya dejó su huella en la historia dominicana de la MLB. Con su sexto cuadrangular en los últimos siete juegos, el joven de 22 años del equipo de Tampa Bay alcanzó los 34 jonrones en la temporada, superando la marca que Juan Soto logró en 2019 a la misma edad. Este ritmo demoledor lo coloca como el tercer dominicano con más cuadrangulares en una campaña de 21 años, solo por detrás de Alex Rodríguez (36 en 1996) y del legendario Albert Pujols (37 en 2001).

Ahora, Caminero tiene la mira puesta en la cima absoluta. Con varias semanas de campaña por delante, está a solo dos batazos de cuatro esquinas de igualar a A-Rod y a cuatro de rebasar a Pujols, con la posibilidad real de convertirse en el primer jugador dominicano de 21 años en alcanzar la barrera de los 40 jonrones. Su combinación de poder, consistencia y confianza lo convierten en una de las historias más electrizantes de 2025 y en un serio candidato a escribir su nombre en letras doradas en la historia.

En estos primeros 116 juegos del 2025, Junior Caminero acumula 119 imparables, entre ellos 21 dobles y 34 jonrones. Además, acumula 84 carreras remolcadas, 70 anotadas y un promedio al bate de .262.