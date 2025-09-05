Candidata del Miss Colombia habría renunciado por malos comentarios sobre su físico

Suscríbete a nuestros canales

A solo pocos días de haber iniciado el reality de RCN para elegir a la próxima Miss Universe Colombia una candidata habría renunciado a su sueño por las fuertes críticas sobre su físico.

Hace una semana se revelaron los rostros representativos de cada departamento de Colombia. Las chicas hicieron su debut en televisión nacional, sin embargo, una en particular llamó la atención de los televidentes, quienes sin piedad emitieron un sinfín de comentarios peyorativos.

Miss Universe Amazonas criticada por su físico

Se trata de la modelo de 19 años, Rebeca Castillo portadora de la banda Miss Amazonas Colombia, a quien los usuarios en redes sociales la tildaron de “fea” y con “poca gracia” para un certamen de belleza.

Esta jovencita no tiene experiencia en un concurso, aún así pasó los filtros correspondientes para formar parte del grupo de candidatas oficiales. Las burlas se desataron generando un debate de quienes la defienden y quienes la critican.

Adiós a un sueño

Fue el creador de contenido, Carlos Claro, quien afirmó que la representante de Amazonas en el Miss Universe Colombia había renunciado a su participación por los comentarios de odio hacia su físico.

Según comentó, Rebecca Castillo ha estado atenta a su situación en las plataformas 2.0, por lo que la habría afectado tomando la decisión de renunciar a su sueño. Hasta el momento no hay un comunicado por parte de la aspirante ni del reality show.