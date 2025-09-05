Sorpresa en el Sunshine Meet: Wilfred Vasquez se lleva una victoria de manera contundente en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

La jornada en Gulfstream Park se desarrolla con una precipitación acaecida en todas sus instalaciones, sin embargo, no se impidió en continuar con su programación de las nueve competencias en el inicio del Sunshine Meet este viernes 05 de septiembre.

Durante la programación, se disputó la quinta carrera en lo que fue para el lote de yeguas de tres y más años, en distancia de 5 furlones (1.000 metros), en una pista de tapeta totalmente fangosa, mientras que la nomina estuvo conformada por ocho participantes inscritas.

Wilfred Vásquez: Triunfo Sunshine Meet Gulfstream Park

El jinete venezolano Wilfred Vásquez brilló con triunfo en esta competencia sobre el lomo de la cuatroañera Misprint (número 2), que fue su única monta en la actividad del nuevo meeting, al mismo tiempo fue presentada por el trainer José Castro para los colores del JC Racing Stable.

La castaña guiada por el látigo criollo dominó de punta a punta la carrera con parciales de 21’’49 para 400 metros, 44’’37 para los 800 metros y el crono se detuvo en 56’’93 para los 1.000 metros del recorrido.

La yegua Misprint abonó dividendo de $5,00 a ganador, $3,20 el placé y $2,10 el show.

Para el jockey venezolano suma su primera victoria en la estadística del nuevo meeting, además de sumar su quinta victoria en lo que va de este año y la número 79 en su carrera profesional en los óvalos estadounidenses.