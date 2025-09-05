Hipismo

Sorpresa en el Sunshine Meet: Wilfred Vasquez se lleva una victoria de manera contundente en Gulfstream Park

Con esta victoria, el criollo suma 79 de por vida en los óvalos norteamericanos

Por Jesús R. Cárdenas J.
Viernes, 05 de septiembre de 2025 a las 04:35 pm
Sorpresa en el Sunshine Meet: Wilfred Vasquez se lleva una victoria de manera contundente en Gulfstream Park
Foto: X @gulfstreampark.
Suscríbete a nuestros canales

La jornada en Gulfstream Park se desarrolla con una precipitación acaecida en todas sus instalaciones, sin embargo, no se impidió en continuar con su programación de las nueve competencias en el inicio del Sunshine Meet este viernes 05 de septiembre.

NOTAS RELACIONADAS

Durante la programación, se disputó la quinta carrera en lo que fue para el lote de yeguas de tres y más años, en distancia de 5 furlones (1.000 metros), en una pista de tapeta totalmente fangosa, mientras que la nomina estuvo conformada por ocho participantes inscritas.

Wilfred Vásquez: Triunfo Sunshine Meet Gulfstream Park

El jinete venezolano Wilfred Vásquez brilló con triunfo en esta competencia sobre el lomo de la cuatroañera Misprint (número 2), que fue su única monta en la actividad del nuevo meeting, al mismo tiempo fue presentada por el trainer José Castro para los colores del JC Racing Stable.

La castaña guiada por el látigo criollo dominó de punta a punta la carrera con parciales de 21’’49 para 400 metros, 44’’37 para los 800 metros y el crono se detuvo en 56’’93 para los 1.000 metros del recorrido.

La yegua Misprint abonó dividendo de $5,00 a ganador, $3,20 el placé y $2,10 el show.

Para el jockey venezolano suma su primera victoria en la estadística del nuevo meeting, además de sumar su quinta victoria en lo que va de este año y la número 79 en su carrera profesional en los óvalos estadounidenses.

Tag de notas

Las más leídas

Las más leídas

Las más leídas

Tag de notas

Últimas noticias

BEISBOL

FARÁNDULA

HIPISMO

TEMAS DE HOY:
Estados Unidos Hipismo La Rinconada Lionel Messi Gulfstream Park
Viernes 05 de Septiembre de 2025
US
Escoge tu edición de meridiano.net favorita
VE (Venezuela)
US (USA)
Hipismo