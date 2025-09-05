Dominio vinotinto en Florida: Esta yunta venezolana suma un triunfo en el inicio del Sunshine Meet

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 5 de septiembre, el hipódromo de Gulfstream Park, en Hallandale Beach, Florida, abre las puertas para el inicio del Sunshine Meet. La jornada inaugural presenta un total de nueve competencias y marca el comienzo de una de las temporadas de carreras más importantes de la Costa Este de los Estados Unidos, la cual atrae a jinetes y entrenadores de primer nivel.

Yunta venezolana: Triunfo Sunshine Meet Gulfstream Park

La tercera carrera fue un Maiden Claiming de 26 mil 500 dólares de premiación, reservada para el lote de yeguas de tres y más años, para la distancia de 6 furlones (1.200 metros) en una pista de arena totalmente fangosa por la lluvia que en este momento se avecina en las instalaciones del Hipódromo estadounidense.

La yunta venezolana conformada por el jinete aprendiz Yolber Torres y el trainer Víctor Emiro Barboza Jr., se llevan el triunfo en este comienzo del meeting con la zaina tresañera Paddy’s Gift (número 1).

La potra presentada por el destacado preparador Barboza Jr., lideró de extremo a extremo la prueba aun con la resistencia de la tordilla Swift Candy (número 3) que se venía en buena persecución por fuera durante todo el recorrido.

Sin embargo, la conducida por el aprendiz Torres no se resistió y mantuvo su velocidad hasta cruzar al espejo en franca ganancia.

Los parciales fueron de 22’’3 para 400 metros, 46’’07 para 800, 58’’48 para 1.100 metros y culminó en 1.11’’99 para el recorrido de 1.200 metros.

Al mismo tiempo abonó un dividendo de $3,00 a ganador y $2,20 el placé.