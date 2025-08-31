El Jinete aprendiz venezolano Yolber Torres metió un Hat-trick de batacazos en Gulfstream Park

Suscríbete a nuestros canales

Este sábado fueron celebrada once carreras lo que fue el penúltimo día del mitin primavera verano del Royal Palm Meet, de Gulfstream Park, circuito ubicado en Hallandale Beach, en la Florida. En la carta del sábado, el jinete aprendiz venezolano Yolber Torres destacó con tres victorias, en siete compromisos de monta y totalizar 36 victorias en la temporada y en el mitin.

Yolber Torres consiguió un triplete ganador

El jinete aprendiz venezolano Yolber Torres, quien realizó su debut a finales del 2024, este año confirmó la confianza para sumar sus primeras victorias en el año en este mitin, luego de realizar estupendas figuraciones durante el Championship Meet, en Gulfstream Park.

Torres comenzó la jornada del sábado con la sorpresa en la segunda carrera con la yegua Zolene, una potra de dos años que fue presentada por el también venezolano José Francisco D’Angelo, que se impuso en un reclamo de perdedoras por $35.000, en distancia de 1.000 metros en pista de grama en un crono de 56”1 para la distancia. En la taquilla arrojó un pago de $18,60 a ganador.

En la sexta, Torres visitó el parque de vencedores encima del ejemplar Diamonds for Lily, ganadora de un reclamo de $27,000 en recorrido de 1.664 metros en pista sintética. La ganadora fue presentada por Steven Dye, propietario del VI Racing Stables LLC, y dejó un pago de $61,20 a ganador, y un crono final de 103”. Esta hija de Handsome Mike, consiguió su cuarta victoria en 31 presentaciones.

El hat trick llegó en la novena del programa con las riendas del ejemplar Cross Haste, que fue una ligera sorpresa en la taquilla tras arrojar $8,20 a ganador. El ganador corrió la distancia de 1.400 metros en 83”1 en pista de arena. Este macho de seis años, hijo de Cross Traffic, fue presentado por el venezolano Pedro García Jr., para los colores del San Francisco Group Stable LLC.

Yolber Torres, cierra la temporada del Royal Palm Meet, en Gulfstream Park, con ocho compromisos este domingo. La jornada inicia a las 12:50 p.m., con una cartelera de 10 carreras, sin cortes selectivos.