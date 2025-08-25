El Jinete aprendiz venezolano Yolber Torres brilló con un Hat-trick en este óvalo estadounidense

Suscríbete a nuestros canales

Este fin de semana fue celebrada la penúltima semana del Royal Palm Meet, de Gulfstream Park, en su temporada primavera-verano en el circuito ubicado en Hallandale Beach, en la Florida. En la carta del sábado, el jinete aprendiz venezolano Yolber Torres destacó con tres victorias, para llegar a un total de 31 victorias en la temporada y en el mitin.

Yolber Torres consiguió un triplete ganador

El jinete aprendiz venezolano Yolber Torres, quien realizó su debut a finales del 2024, este año confirmó la confianza para sumar sus primeras victorias en el año en este mitin, luego de realizar estupendas figuraciones durante el Championship Meet, en Gulfstream Park. Torres comenzó la jornada del sábado en la primera carrera con la yegua Marabina, presentada por el también venezolano Ronald Coy, que se impuso en un reclamo de perdedoras por $26,500, en distancia de 1.700 metros en pista sintética en un crono de 104”4 para la distancia. En la taquilla arrojó un pago de $3,80.

En la tercera, Torres visitó el parque de vencedores encima del ejemplar Zydeceaux, ganador de un reclamo de $36,000 en recorrido de 1.200 metros. El ganador fue presentado por José Castro, propietario del JC Racing Stable, y dejó un pago de $13,80 a ganador, y un crono final de 71”. El castrado de cinco años, hijo de Cajun Breeze, consiguió su quinta victoria en 24 presentaciones.

El hat trick llegó en la quinta del programa con las riendas del ejemplar Vino Santo, que fue una ligera sorpresa en la taquilla tras arrojar $10,40 a ganador. El ganador corrió la distancia de 1.700 metros en 102”2 en pista sintética. El castrado de cuatro años, hijo de Bucchero, el mismo padre de Book'em Danno, ganador del Forego (G1) este fin de semana en Saratoga, fue presentado por Javier González, para los colores de Yenny Rivera.

Yolber Torres, en la última semana del Royal Palm Meet, en Gulfstream Park, tendrá full compromisos el viernes en cartelera de 10 carreras. El sábado tendrá seis compromisos y cierra la temporada con ocho compromisos el domingo, día de clausura.