Suscríbete a nuestros canales

La jornada de este domingo, el hipódromo de New Jersey, Monmouth Park, ubicado en Oceanport, celebró una cartelera de doce competencias, que incluyó el Charles Hesse III Handicap, el New Jersey Breeders Handicap y el Eleven North Handicap. El jockey criollo Samuel Marín fue el más valioso de la jornada con cuatro victorias que incluyeron dos selectivas.

Samuel Marín ganó cinco carreras con dos selectivas

En una cartelera selectiva celebrada este domingo en el hipódromo de Monmouth Park, ubicado en Nueva Jersey, el jinete venezolano Samuel Marín fue el más valioso de la jornada tras conseguir cuatro triunfos que incluyeron la selectiva Charles Hesse III Handicap de $127,500 y el New Jersey Breeders Handicap de $102,000.

Marín arrancó la jornada con la victoria sobre el ejemplar Duboff, que se llevó un Allowance Optional Claiming de $63,500 para el entrenador Gregory Sacco. Esta potra de tres años sumó su tercer lauro en seis presentaciones y dejó crono de 63”1 para 1.100 metros, y un pago de $2,60 en la taquilla.

Acto seguido, en la segunda sorprendió con un batacazo de $22,40 a ganador, con las riendas del ejemplar Wildncrazyguy, que se impuso en una prueba de 65 mil dólares en crono de 65”2 para 1.100 metros, para el entrenador Anthony Lucas.

La quinta carrera de la cartelera dominical fue reservada para el Charles Hesse III Handicap, con una bolsa de $127,500, donde a Samuel Marín le tocó guiar al ejemplar Riding Pretty, un macho de cinco años que consigue su séptima victoria en 27 presentaciones con el entrenador Eddie Owns Jr. Este hijo de Jack Milton agenció crono de 106” para 1.700 metros con un pago en la taquilla de $9,60 a ganador.

Luego Marín salió victorioso con la monta de Great Navigator, en la octava del programa que fue reservada para la New Jersey Breeders H. de $102,000. Great Navigator fue una sorpresa en la taquilla, reflejado con un pago de $13,20 a ganador. Fue presentado también por Eddie Owns Jr., para los mismos colores de Holly Crest Farm. Este macho de cinco años, hijo de Sea Wizard, conquistó su sexta victoria y lo hizo en crono de 70” para 1.200 metros.

En la última de la jornada Samuel Marín, cerró con la quintuple victoria de la tarde, con las riendas del ejemplar Cassie's Vault, para el entrenador Chuck Spina, que sorprendió en la taquilla tras arrojar un pago de $23.20 a ganador. Corrió la distancia 1.200 metros en 72"1.

Samuel Marín, con estas victorias, llega a 57 en el mitin de Monmouth Park, que finalizará el 14 de septiembre, y se mantiene segundo por carreras ganadas en la tablilla y primero por sumas ganadas con una producción de $2.490.634. Marín completa 155 victorias en la temporada, para un total de 356 en cuatro años en Estados Unidos.

Marín retornará a la acción el martes en Parx Racing, con dos compromisos. El miércoles estará en Delaware Park, con dos más. Jueves y viernes, estará en Colonial Downs, con seis compromisos entre ambos días.