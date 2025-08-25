Book'em Danno en dudas para la Breeders’ Cup Dirt Mile luego de su resonante triunfo este fin de semana

Suscríbete a nuestros canales

Book'em Danno, con la victoria de este sábado 23 de agosto, en el Forego Stakes (G1) de $500,000 en el hipódromo de Saratoga, se ganó su pase automático para la Breeders' Cup Dirt Mile (G1) de $1 millón en Del Mar el 1 de noviembre, gracias a la Breeders' Cup Challenge Series.

Sin embargo, Ryan no se comprometió a viajar a California, y Rubenstein afirmó que confiarían en la decisión que tome el entrenador. su pase a la Breeders cuando el hijo de Bucchero, el castrado de 4 años demostró su brillantez para obtener una segunda victoria de su carrera en el máximo nivel.

A pesar de que Book'em Danno gana un lugar con todas las tarifas pagadas en la Breeders' Cup, Ryan no está considerando el viaje a campo traviesa al sur de California.

"No, todavía me atengo a mi plan", dijo. "Estoy seguro de que podría cambiar. Los propietarios el Atlantic Six Racing, son bastante buenos y nunca me han dicho dónde correr. Así que ha funcionado bastante bien".

De igual manera, el entrenador Derek Ryan informó que todo está bien con Book 'em Danno la mañana después de su victoria (domingo) en el Grado 1 Forego y agregó que planea correrlo una vez más esta temporada; sus opciones son Vosburgh en Aqueduct, Phoenix en Keeneland o Breeders' Cup Sprint en Del Mar.

Book'em Danno arrasó en las tres principales carreras de velocidad clasificadas en Spa este verano. Probablemente sea el primer caballo (criado en Nueva Jersey) que ha ganado esas tres carreras.

Completó un triplete único en la pista al arrasar en tres sprints: el True North Stakes (G3) en junio, el Alfred G. Vanderbilt Stakes (G2) en julio y ahora el Forego Stakes (G1).

Book'em Danno, propiedad del Atlantic Six Racing, un grupo de seis inversionistas de la costa de Jersey, ganador de 10 carreas, con ganancias de $1,855,425