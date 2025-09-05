Con un sorpresivo dividendo Leonel Reyes Ramos logra victoria en el inicio del Sunshine Meet

Suscríbete a nuestros canales

Este viernes 5 de septiembre, el hipódromo de Gulfstream Park arranca una nueva temporada con el inicio del Sunshine Meet. La jornada inaugural presenta una programación de nueve competencias y marca el comienzo de una de las temporadas más esperadas del hipismo en Florida, que atraerá a los principales jinetes y entrenadores del país durante los próximos dos meses.

La segunda del programa es un Maiden Claiming de 35 mil dólares para potrancas de dos años, en distancia de una milla y 70 yardas (1.664 metros). Al principio la nomina era de 15 participantes, pero en vista que hubo tres dosañeras retiradas, la nomina quedó en 12 competidoras.

Leonel Reyes Ramos: Victoria Sunshine Meet Gulfstream Park

En la segunda carrera se disputó un Maiden Claiming de 35 mil dólares para el lote de potrancas de dos años, en distancia de una milla y 70 yardas en tapeta.

La victoria se la llevó Little Torch (número 3), conducida por Leonel Reyes Ramos y presentada por Joseph Catanese III, de punta a punta con parciales de 23’’3 para 400 metros, 47’’3 para los 800, 1.12’’18 para 1.200 metros y 1.43’’24 para los 1.664 metros del recorrido.

La pupila de Catanese III abonó un sorpresivo dividendo de $32,20 a ganador, $14,00 el placé y $9,00 el show.

En lo que respecta a la jornada de inicio del Sunshine Meet en el óvalo de Florida, el criollo Reyes Ramos tendrá otros cuatro compromisos de montas.