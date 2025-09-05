El trío de oro: Tres jinetes conquistan con doblete en el inicio del Sunshine Meet

Suscríbete a nuestros canales

La jornada del inicio del Sunshine Meet se disputó este viernes sábado 24 de agosto en el hipódromo de Gulfstream Park en Hallandale Beach, Florida, EEUU, por lo que se desarrolló con una programación de nueve competencias.

En cuanto a los jinetes profesionales fueron muy fructíferas, pues el colombiano José Morelos el venezolano Leonel Reyes Ramos y el boricua José Ferrer comenzaron con doblete.

Jinete: Morelos Reyes Ramos Ferrer Doblete Destacados Sunshine Meet Gulfstream Park

Morelos inicio su victoria con la primera competencia, con el potro tresañero Wineman Trax (número 1 en la gualdrapa), entrenado por Roderick Rodríguez, el cual, agenció tiempo de 1.42’’26 para una milla y 70 yardas (1.664 metros), además de abonar un dividendo de $10.80 a ganador, mientras que, en la séptima carrera, el látigo colombiano llevó al recinto de ganadores al cuatroañero Play Free Bird (número 7), presentado por Stevie Klesaris, con crono de 1.42’’03 para la misma distancia de 1.664 metros y pagó dividendo de $9.20 a ganador.

Luego el criollo Reyes Ramos ganó la segunda, a bordo de la dosañera Little Torch (número 3), preparada por Joseph Catanese III, detuvo el cronometro en 1.43’’24 para los 1.664 metros del recorrido, además de pagar un sorpresivo dividendo de $32,20 a ganador.

Posteriormente en la quinta de la jornada de inicio del meeting de verano en el óvalo de Florida, Reyes Ramos triunfó con la yegua Show Off (número 3), entrenada por Faustio Gutiérrez, con un tiempo de 1.43’’17 para 1.700 metros y generó un dividendo de $4.80 a ganador.

Finalmente, el veterano jockey de origen puertorriqueño José Ferrer se adjudicó con la victoria de la tordilla Pizzicato (número 4) en la cuarta carrera, bajo la preparación del trainer Francisco Rivera, al mismo tiempo pagó un dividendo $9.20 a ganador.

Para culminar en la novena y última competencia, el sexagenario Ferrer se tomó la foto con la castaña No Mo Cockies (número 1), pensionada del trainer Armando de la Cerda, y abonó $6.20 de dividendo a ganador.