Este estadio de Grandes Ligas rindió homenaje a Buddy Bailey

El pasado 23 de septiembre el beisbol se vistió de luto tras la pérdida de Welby Sheldon "Buddy" Bailey, manager que hizo historia en la Liga Venezolana de Beisbol Profesional (LVBP) y que también tuvo una larga trayectoria en el sistema de Ligas Menores de la MLB.

Y es que el oriundo de Norristown, Pensilvania, logró mantener una carrera extraordinaria por más de 30 años con varias organizaciones, algo que le permitió dejar una huella sensacional en cada equipo que dirigió. Justamente, los Cachorros de Chicago tuvieron la oportunidad de tenerlo en sus filas desde 2006.

Wrigley Field y su homenaje a Buddy Bailey

La jornada del miércoles fue tan emotiva como alegre en el Wrigley Field, ya que el conjunto de Chicago logró derrotar con un abultado marcador de 10 a 3 a los Mets de Nueva York. Pero previo a eso, todo el recinto deportivo le rindió un minuto de silencio a Buddy Bailey tras su partida física.

En la pizarra eléctrica proyectaron una imagen del estratega, mientras que la voz interna del estadio repasaba parte de sus logros con las filiales de Ligas Menores de los Cachorros.

El último equipo que dirigió fue Myrtle Beach Pelicans (Clase-A y Clase-A+), durante las temporadas de 2016 a 2018 y 2021 a 2024. Solo con ellos dejó registro de 490 victorias y 438 derrotas.