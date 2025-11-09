La Rinconada: Estos son los retirados de la Reunión N°43 del 09-11-2025

Suscríbete a nuestros canales

El domingo 09 de noviembre, a partir de la 12:35 de la tarde en el hipódromo La Rinconada, se tendrá la reunión 43, con una emocionante programación que incluye 13 competencias que no incluye pruebas selectivas.

El Instituto Nacional de Hipódromos (INH), como es habitual cada domingo por la mañana, publica un último listado de los ejemplares que han sido retirados de las competencias debido a razones médicas o decisiones reglamentarias. Esta práctica es fundamental para mantener la transparencia y el bienestar de los caballos participantes.

En esta ocasión, se ha informado que nueve ejemplares no podrán competir en la reunión 43 de la décima fecha del tercer meeting del presente año. Esta noticia es relevante para los aficionados y apostadores, ya que la ausencia de estos purasangres puede influir en las expectativas de la carrera y en las estrategias de apuestas.

Los responsables del hipódromo trabajan arduamente para asegurar que todos los ejemplares estén en óptimas condiciones para participar, donde se prioriza siempre su salud y seguridad.

Los ejemplares retirados hasta los momentos en la reunión 43 son:

Carrera 2 #2 Aptitud por Fractura rudimentaria miembro anterior derecho.

Carrera 5 #2 Carora's Dream (USA) por Herida miembro posterior izquierdo.

Carrera 8 #1 Ardentia por Herida crónica miembro posterior derecho.

Carrera 8 #8 Melania por Se escapó en los traqueos.

Carrera 9 #5 Sacarosa por Traumatismo craneoencefálico.

Carrera 9 #8 My Unflagging Mate por Presencia de moco en traquea.

Carrera 10 #6 Papá Stefano por Cólico.

Carrera 12 #6 Kate and Me por Claudicación miembro posterior izquierdo.

Carrera 12 #10 Tianshan por Disposición Reglamentaria.