Reina de belleza venezolana debuta como presentadora en Televisa

Luiseth Materán, Miss Venezuela 2020, está conquistando la pantalla chica en México con un debut a lo gran en Televisa. Su talento se exhibió en el programa ‘Cuéntamelo Ya’.

Con mucho orgullo, la criolla compartió la felicidad de estar en televisión dentro de un mercado tan competitivo como el mexicano. Además, hizo público parte de lo que fue su partición en el espacio de la cadena televisiva.

“De los sueños a la pantalla. La niña que lo soñó, la mujer que lo hizo posible; hoy hice mi primer programa en vivo como conductora en la televisión mexicana. Gracias ‘Cuéntamela Ya’ y Nino Canún por la invitación; fue un gusto compartir con ustedes nuevamente Canal de Las Estrellas, Televisa y Televisa Espectáculos”, escribió la presentadora venezolana.

Una ventana para el éxito de Luiseth Materán

Durante una entrevista para Meridiano, Luiseth Materán compartió la dicha de estar estudiando en una de las grandes escuelas para estrellas del entretenimiento, el Centro de Educación Artística (CEA) de Televisa.

La 3ra finalista del Miss Grand International 2022, indicó que su paso por los concursos de belleza la ayudaron a ofrecer una buena impresión en el primer encuentro con los docentes del centro de formación.

Igualmente, su labor en el reality de Venevisión “Protagonistas de la Belleza”, también ha influido en la fuerza escénica que hoy tiene, sin olvidar su título de Comunicadora Social, de la Universidad Católica Andrés Bello (UCAB).

En su momento declaró que no tenía un proyecto definido con Televisa, sin embargo, la preparación integral y exigencias de la casa de estudio, eran parte del proceso para alcanzar sus objetivos en México.