Tiburones cierra la semana con triunfo en Macuto

Los escualos llegan al umbral de diez victorias en la presente temporada en Venezuela

Stefano Malavé Macri
Domingo, 09 de noviembre de 2025 a las 07:16 pm
Este domingo se disputó en el Estadio Fórum La Guaira de Macuto el encuentro entre los Tiburones de La Guaira y los Bravos de Margarita, siendo el segundo al hilo que jugaban los escualos en su sede alterna.

Los litoralenses picaron al frente con un sencillo de Pedro Castellanos en la primera entrada y un cuadrangular de Máximo Acosta en la tercera. César Idrogo descontaría en el cuarto acto, pero una jugada de selección provocada por Tomás Telis y otra de Alcides Escobar sumaron dos rayitas más.

Si bien Wilson García volvió a descontar con un sencillo, Máximo Acosta en el séptimo, un error que remolcó a Rafael Marchán y un elevado de sacrificio de Daniel Montaño sentenciaron el décimo triunfo de Tiburones de La Guaira en la presente zafra.

De este modo, la escuadra salada busca entrar nuevamente entre los cuatro primeros puestos de una tabla de posiciones que, salvo por el primer y último lugar, ha sufrido múltiples movimientos durante estas cuatro semanas de acción.

