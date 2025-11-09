LVBP: Máximo Acosta se afianza como un líder ofensivo en Tiburones de La Guaira

Suscríbete a nuestros canales

Triunfo dorado para Tiburones de La Guaira. Luego de algunos días complicados, el equipo dirigido por Gregorio Petit retomó la senda de la victoria este sábado 8 de noviembre, al derrotar a Caribes de Anzoátegui en Macuto, por pizarra de 4-0. El pitcheo sin duda fue la nota más positiva, pero con el madero, apareció una figura importante: Máximo Acosta.

El jugador de los Marlins de Miami vive un momento realmente dulce en la caja de bateo, y este sábado logró despachar su cuarto batazo de vuelta completa en lo que va de temporada, para seguir demostrando su poder ofensivo, tal y como lo hizo en las Grandes Ligas, y además, para agrandar todavía más una seguidilla individual que demuestra el enorme trabajo que ha podido realizar en su primer año en la LVBP.

Máximo Acosta, enrachado

En el triunfo de Tiburones de La Guaira sobre Caribes de Anzoátegui, Máximo Acosta ligó de 4-1, con un cuadrangular, una impulsada y una anotada. Este batazo no solo fue su cuarto estacazo de la zafra, sino que además sirvió para que el caraqueño llegara a seis juegos consecutivos con al menos un imparable.

Durante esta buena racha, el grandesligas acumula ocho inatrapables, dos cuadrangulares, tres extrabases y un total de tres carreras remolcadas, por lo que ha sido una grata noticia para el conjunto escualo incluso en los momentos no tan positivos que ha atravesado la divisa.

En general, Máximo Acosta presenta línea ofensiva de .321/.385/.519/.904 en lo que va de campaña, siendo líder de su equipo en average; segundo en OBP y tercero en slugging y OPS entre los bateadores calificados. Una aparición que ha sido vital para La Guaira.