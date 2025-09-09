Máximo Acosta regresó en modo "Regadera" a las Grandes Ligas (+Numeritos)

Suscríbete a nuestros canales

Sin duda alguna, una de las grandes sorpresas que han tenido los Marlins de Miami en la temporada 2025 ha sido el venezolano Máximo Acosta. El infielder criollo hizo su debut en las Grandes Ligas en la presente zafra, más precisamente el 18 de agosto, ante los Cardenales de San Luis. Desde entonces, ha sido un jugador curioso de ver.

Durante su primera pasantía en Las Mayores, el jugador caraqueño conectó tan solo cuatro imparables en 24 turnos oficiales al bate. Sin embargo, sus tres primeros inatrapables en MLB fueron todos cuadrangulares, para así demostrar que es un pelotero con un potencial más que interesante.

Eso sí, a pesar de dar señales positivas, Máximo Acosta fue bajado a Triple A el 29 de agosto, en lo que fue otra pasantía breve, ya que el 5 de septiembre recibió nuevamente el llamado a las Grandes Ligas, en donde ha estado encendido desde entonces.

Máximo Acosta volvió con todo

El 5 de septiembre, Máximo Acosta volvió a las Grandes Ligas para alinear como séptimo bate y segunda base de los Marlins, en un duelo de alto calibre ante los Phillies de Filadelfia. Desde su regreso, el criollo ha disputado cuatro encuentros con los Marlins, y en todos ha podido conectar un imparable.

En su juego de regreso, se fue de 4-1; un día después, se fue de 2-1, con su primer doble en Las Mayores; el 7 de septiembre, se volvió a ir de 4-1 e impulsó una de las cinco rayitas que anotó su equipo; y finalmente, este lunes 8 de septiembre ligó de 3-1 ante los Nacionales de Washington, con otra impulsada y una anotada.

Sin duda, Máximo Acosta ha llegado con la batería recargada a su segunda etapa en las Grandes Ligas, y de terminar fuerte, no cabe duda de que podría ganarse el derecho de ser considerado como una pieza de suma importancia para su organización de cara a 2026.