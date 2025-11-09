Figura destacada de Marvel acusado de amenazar y acosar a su expareja

Suscríbete a nuestros canales

Jeremy Renner, estrella de Marvel, fue acusado por Yi Zhou, cineasta china con quien mantuvo un noviazgo de acoso sexual, amaenazas y violencia doméstica.

Zhou usó sus redes sociales para exponer la intimidación que sufrió por parte del actor de ‘Avengers’ por medio de mensajes, en donde se le insinuaba con material pornográfico enviados por Dms y WhatsApp.

Cada conversación o parte de ella, está publicada en su cuenta oficial de Instagram, espacio que ha usado para alzar su voz por los abusos cometidos por Renner.

Además, advierte que otras mujeres pudieron haber sido víctimas de Jeremy Renner, sin embargo, al igual que ella es posible que tengan miedo de hablar.

Jeremy Renner señalado con graves acusaciones

Yi Zhou contó experiencias personales que vivió en la relación con Jeremy Renner, siendo blanco de violencia doméstica. "Durante meses, cargué en silencio con el dolor de mi relación con Jeremy Renner, que resultó tener violencia doméstica", apuntó.

En su testimonio relató que un día la estrella de Marvel tomó una botella completa de vino hasta embriagarse y se puso agresivo con ella. De inmediato se comunicó con sus seres queridos para advertirles de cualquier desafortunado desenlace.

“Tuve que compartir mi ubicación con mi equipo, mis padres y mis compañeros de Disney para que, si me pasaba algo, supieran dónde estaba. Tuve que encerrarme en una habitación para estar a salvo, rezando para que no entrara por la noche porque estaba muy enfadado. No dije ni una palabra, tenía mucho miedo por mi vida", sentenció.

Jeremy Renner responde a la acusación

El actor no esperó mucho para responder a las acusaciones de acoso y violencia a través de una declaración enviada a Variety por medio de su equipo legal.

En ella, desmiente categóricamente a la cineasta china. "Las afirmaciones que se están haciendo son totalmente inexactas y falsas", reportan sin agregar nada más.