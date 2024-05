¡Se dio duro! Así quedó Jeremy Renner luego de casi perder la vida

El actor estadounidense Jeremy Renner, se sinceró sobre el fatídico accidente en cual casi pierde la vida por intentar rescatar a su sobrino y ser arrollado por un quitanieve, de siete toneladas.

A casi dos años del terrible episodio que le cambió la vida, el actor confesó en el programa "The Tonight Show" de Jimmy Fallon que, tuvo 38 huesos rotos y 14 fracturas en la costilla, dejando sorprendidos a la audiencia y el presentador.

"Y ya sabes, veía mi ojo con mi otro ojo porque mi globo ocular estaba salido. No sabía que tenía un pulmón reventado y todas esas otras cosas sucediendo, pero simplemente tenía que respirar. Si no hubiera respirado, me habría ido” relató el Avenger

El pasado 1 de enero de 2023, las imágenes de Jeremy Renner golpeado y postrado sobre una camilla de un hospital le dio la vuelta al mundo en cuestión de minutos causando gran inquietud sobre su estado de salud.

Renner ha compartido paso a paso su evolución con todos sus seguidores, a través de videos haciendo sus rutinas de ejercicios y fotografías para tratar de calmar a todos sus fieles fanáticos

Recuperación de Renner / Cortesía

"Fue maravillosamente sanador, toda mi recuperación ha consistido en que cuanto mejor estuve, mejores se volvieron todos los demás. Tengo una familia gigante, tengo una hija de 10 años, y la habría decepcionado y realmente arruinado la vida de muchas personas si hubiera fallecido", fue el lamento de Jeremy Ranner ante CNN.

El regreso a la pantalla chica

El dos veces nominado al Oscar volvió al ruedo tras una larga recuperación y cuidados médicos, se unió al set ce grabación de la tercera temporada de “Mayor of Kingstown" serie que protagoniza desde su estreno en 2021.

Mayor of Kingstown / Cortesía

La serie transmitida por Paramount, narra la historia del alcalde de la ciudad Mike McLusky (Renner) en su búsqueda de mantener el orden como autoridad tiene que lidiar con grupos delictivos, presos y la policía, mostrando escenas violentas en cada capítulo.