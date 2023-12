Caso Majors genera que Marvel evalúe el nombre de una de las películas de Avengers (+Video)

El veredicto contra Jonathan Majors en horas ha traído varios coletazos, y es que Estudios Marvel ha reaccionado rápido, la empresa anunció en primer lugar el despido del actor sin mediar muchas palabras y todo apunta que en los próximos días realizará el cambio de nombre de unas de las películas donde iba a participar.

Recordemos que este lunes 18 de mayo Majors fue declarado culpable por un tribunal de Nueva York por dos cargos de agresión contra su expareja, Grace Jabbari, quien lo demandó por haberla golpeado y que le generó las lesiones en dedo, brazo y oreja.

La película más fue afecta de Marvel por todo el caso de Majors y por lo que implica mantener un hilo en el tiempo, es la quinta entrega de Los Vengadores, debido a que el actor iba a ser el antagonista de la película.

Aunque la empresa no se pronunciado de cómo se va a llamar dicha película que de primer momento fue nombrada como, Avengers: The Kang Dynasty, tras el veredicto contra el actor anunciado hoy, los fanáticos y los medios de comunicación de farándula no han tardado en hacer la conjetura del nuevo título de Vengadores 5 que podría cambiar a Avengers: Eternity Wars.

Puede leer: Marvel reacciona tras conocer el veredicto contra Jonathan Majors

Con el que la empresa podría enlazar con el final de Thor: Love and Thunder (2022) y lo que ocurre en Los Eternos (2021), ya que algunos de estos personajes han sido capturados por los Celestiales y quizás necesitan la ayuda de el resto de héroes. Lo que de algún modo llevaría a Vengadores: Secret Wars, cuando los Celestiales y no Beyonder, un personaje de dimensiones infinitas.

Puede leer: ¿Cuántas personas están involucradas en el presunto asesinato de Canserbero? Aquí los detalles (+Video)

The Kang Dynasty que ya no se llamaría así, está prevista para el 1 de mayo de 2026. Por ahora todo es solo un rumor y habrá que esperar cuales van a ser los planes de Marvel Studios, lo que está claro es que tiene muchos frentes abiertos y debe empezar a juntar varias historias.