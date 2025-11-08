La Concha Acústica de Bello Monte prepara evento gratuito para toda la familia

Suscríbete a nuestros canales

El programa “Nos Vemos En La Concha”, creado desde hace seis años por el alcalde Darwin González se ha caracterizado por llevarle al público capitalino los montajes teatrales más exitosos de crítica y de taquilla del momento y para seguir esa tendencia en 2025, su nueva propuesta en materia teatral es la presentación de la aclamada comedia romántica “Escenas de la vida conyugal”.

Un texto original del sueco Ingmar Bergman con las actuaciones estelares de Nohely Arteaga e Iván Tamayo, bajo la dirección de Héctor Manrique, que prácticamente se acaba de bajar de cartelera con una temporada de más de 2 meses, siendo de las más taquilleras del año en el país.

La cita para que el público pueda ver esta pieza totalmente gratis, es el próximo sábado 15 de noviembre a las 7:00 pm en las instalaciones de La Concha Acústica de Bello Monte.

Una obra internacional en Venezuela

Se trata de una obra que cambió el concepto del matrimonio en Suecia y que viene de triunfar en países como Argentina, España, Chile, Perú y Uruguay y que este año llegó a Venezuela bajo la producción del Grupo Actoral 80.

“Escenas de la vida conyugal” es la historia de Mariana (Arteaga) y Juan (Tamayo), quienes relatan al público una secuencia de escenas que tiene que ver con la evolución de su matrimonio y la particular relación que mantienen después de su divorcio, dentro de un ámbito atemporal y una dinámica donde son personajes y narradores, se van alternando esos roles rompiendo la cuarta pared y haciendo cómplice al espectador que se refleja en muchas de las situaciones que ellos se plantean y resultan ser divertidas, dramáticas, inesperadas, conmovedoras y aleccionadoras.

Esta comedia romántica internacional cuenta con la dirección, producción, musicalización y espacio escénico de Héctor Manrique, vestuario de Eva Ivanyi, asistencia de dirección de Sergio Malpica, asistencia de producción de Gisela Rojas e iluminación de José Jiménez.

Todo el público podrá disfrutar de “Escenas de la vida conyugal” el sábado 15 de noviembre; a partir de las 5:00 pm se abrirá el acceso a La Concha Acústica de Colinas de Bello Monte para que así los caraqueños puedan ingresar con entrada libre a ver este espectáculo teatral a las 7:00 pm, con vigilancia garantizada por la Alcaldía de Baruta.

En esta ocasión, los organizadores estarán recibiendo y recolectando juguetes, para hacer a muchos niños felices a través del operativo “Juguete 2025”.