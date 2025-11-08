Estrellas de la actuación venezolana se unen en la aclamada obra “Cartas de Amor”

Suscríbete a nuestros canales

Regresa a la sala del Teatro Trasnocho la aclamada obra “Cartas de Amor”, original del dramaturgo estadounidense A. R. Gurney, todo un clásico moderno bajo la producción del Grupo Actoral 80 y que estará solo por dos semanas en cartelera con doble elenco.

Los días 14, 15 y 16 de noviembre se podrá disfrutar de la obra con Dora Mazzone y Héctor Manrique, y el 21, 22 y 23 de noviembre con Sonia Villamizar y Sócrates Serrano.

La dirección corre por cuenta de Héctor Manrique a partir de la puesta en escena de Miriam Dembo y las entradas a un precio de $15,00 a están disponibles en la taquilla del teatro ubicado en el Centro Comercial Paseo Las Mercedes.

¿De qué trata la obra?

“Cartas de Amor” es una emotiva historia que cuenta la vida de un hombre y una mujer desde que tienen siete años hasta los 50 y tantos, a través de las misivas que se envían. Melissa y Andy se conocen desde niños y a lo largo de toda su vida han mantenido contacto epistolar, a través de las cartas que se envían se descubre su infancia, adolescencia, juventud y madurez, el público va conociendo los momentos claves y condicionamientos familiares y psicológicos de sus vidas y, sobre todo sus encuentros y desencuentros, ya que se van contando las ambiciones, sueños, decepciones, victorias y fracasos que han tenido.

Con esas lecturas, quedan dibujados sus dos caracteres contrapuestos: Melissa es apasionada, inestable, capaz de buscar y buscar sin encontrar su equilibrio, mientras que Andy es juicioso, frío, trepador y muy establecido, y mediante sus contrastes, el espectador se ve dibujado en lo que son las pasiones humanas, no solo de las relaciones de pareja sino de todo lo que implica el crecer y dar paso al tiempo.

Un éxito

Esta pieza que fue finalista de los Premios Pulitzer como Mejor Texto Teatral, ha sido representada en diversas salas del mundo y del país, siendo Fausto Verdial y María Cristina Lozada los primeros en darle vida a estos personajes en Venezuela, y otros actores de renombre como Mariano Álvarez, Carlota Sosa, Javier Vidal, Julie Restifo, Elba Escobar, Orlando Urdaneta, Alejo Felipe, Beatriz Valdez, Juan Manuel Montesinos, Fabiola Colmenarez, Jorge Palacios, Luigi Sciamanna, Mariaca Semprum, Sócrates Serrano, Prakriti Maduro, Sonia Villamizar y Dora Mazzone los han representado en las tablas.

Héctor Manrique, quien además de asumir la dirección ha realizado el rol de Andy en los últimos montajes, afirma que: “Es un espectáculo que por un lado es un homenaje a la escritura, a esa forma extraordinaria de comunicación de las personas en un momento como el que estamos viviendo donde los emoticones, mensajes de voz, fotos instantáneas y mensajitos llenos de equívocos han sustituido a esa forma tan maravillosa como el hombre se comunicaba a través de las cartas”.

Por su parte, la actriz Sonia Villamizar, quien conforma el elenco de la segunda semana de funciones confiesa que es una de las obras que más atesora hacer:

“Me conmueve porque pasó por una montaña rusa de emociones, como actriz está el reto de interpretar con la voz y ciertos cambios mínimos, las distintas edades que va teniendo desde que empieza a leer la primera carta y cómo van creciendo y evolucionando. Es un montaje sencillo pero la atmósfera que se crea allí es hermosa porque te hace viajar a través de los años, a través de distintas épocas en la vida de estos dos personajes”, expresó.