Tres artistas venezolanos se presentan gratis en la Concha Acústica de Bello Monte

Suscríbete a nuestros canales

En el marco del programa “Nos Vemos En La Concha”, regresa a la programación teatral la exitosa comedia “¿Sí o No?, Terapia de Pareja” totalmente gratis, protagonizada por Sonia Villamizar, María Antonieta Duque y Aroldo Betancourt.

El aclamado público caraqueño disfrutará de una función gratuita el próximo sábado 01 de noviembre, a las 7:00 pm en La Concha Acústica de Bello Monte.

Esta comedia contemporánea escrita por Juan Carlos Duque, es producida por la actriz Sonia Villamizar y dirigida por el reconocido actor Rafael Romero, aborda las relaciones de pareja en la modernidad, sobre las formas de vida y las modalidades de estar en pareja que están en el tapete; con situaciones hilarantes, enredos y giros de trama que la han convertido en una de las obras más taquilleras desde su estreno en 2024.

La historia detrás de la obra

“¿Sí o No?, Terapia de Pareja” es la historia de Jesús Ernesto (Betancourt) y Marielena (Villamizar), quienes se casaron hace 32 años con todas las de la ley y donde aparentemente todo está bien; pero ella insiste en que han entrado en la rutina y por eso viven una aparente “crisis”.

Sin decirle nada a su esposo, Marielena decide contratar a una psicoterapeuta llamada Alejandra (Duque), para hacer terapia en pareja y así salvar su relación; pero las cosas dan un giro inesperado cuando a través de los juegos propuestos por la terapeuta.

Mientras avanza la trama van dándose cuenta de cosas de las que no se habían atrevido a hablar y lo que comienza por un intento de salvar la relación, se convierte en una comedia que involucra a un tercer personaje, tocando la fibra de sentimientos y haciendo reír por sus situaciones.

Su productora, Sonia Villamizar, destaca las satisfacciones que le ha dado esta producción teatral y sobre lo que significa esta próxima presentación del sábado primero de noviembre en “Nos Vemos En La Concha”.

“La estrenamos en 2024 y nos ha llenado de muchas satisfacciones y alegrías, de aplausos y risas de un público maravilloso no solo en Caracas, sino que hemos recorrido 10 ciudades de Venezuela y hasta la llevamos a Curazao. Cerrar este año en La Concha Acústica es grandioso, teníamos un deseo inmenso de presentarnos allí, de llevársela a todo ese público que acude fielmente con cada espectáculo a ese espacio en Bello Monte”, expresó la actriz.

La oportunidad para disfrutar de “¿Sí o No?, Terapia de Pareja” es este sábado 01 de noviembre cuando a partir de las 5:00 pm se abrirá el acceso a La Concha Acústica de Colinas de Bello Monte para que los asistentes puedan disfrutar con entrada libre de este montaje a las 7:00 pm.