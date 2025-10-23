Farándula

Tres artistas venezolanos se presentan gratis en la Concha Acústica de Bello Monte

Una obra taquillera que ha recorrido el país llega al recinto para el disfrute del público caraqueño

Por

Kleimar Reina
Jueves, 23 de octubre de 2025 a las 07:11 pm
En el marco del programa “Nos Vemos En La Concha”, regresa a la programación teatral la exitosa comedia “¿Sí o No?, Terapia de Pareja” totalmente gratis, protagonizada por Sonia Villamizar, María Antonieta Duque y Aroldo Betancourt.

El aclamado público caraqueño disfrutará de una función gratuita el próximo sábado 01 de noviembre, a las 7:00 pm en La Concha Acústica de Bello Monte.

Esta comedia contemporánea escrita por Juan Carlos Duque, es producida por la actriz Sonia Villamizar y dirigida por el reconocido actor Rafael Romero, aborda las relaciones de pareja en la modernidad, sobre las formas de vida y las modalidades de estar en pareja que están en el tapete; con situaciones hilarantes, enredos y giros de trama que la han convertido en una de las obras más taquilleras desde su estreno en 2024.  

La historia detrás de la obra

“¿Sí o No?, Terapia de Pareja” es la historia de Jesús Ernesto (Betancourt) y Marielena (Villamizar), quienes se casaron hace 32 años con todas las de la ley y donde aparentemente todo está bien; pero ella insiste en que han entrado en la rutina y por eso viven una aparente “crisis”.

Sin decirle nada a su esposo, Marielena decide contratar a una psicoterapeuta llamada Alejandra (Duque), para hacer terapia en pareja y así salvar su relación; pero las cosas dan un giro inesperado cuando a través de los juegos propuestos por la terapeuta.

Mientras avanza la trama van dándose cuenta de cosas de las que no se habían atrevido a hablar y lo que comienza por un intento de salvar la relación, se convierte en una comedia que involucra a un tercer personaje, tocando la fibra de sentimientos y haciendo reír por sus situaciones.

Su productora, Sonia Villamizar, destaca las satisfacciones que le ha dado esta producción teatral y sobre lo que significa esta próxima presentación del sábado primero de noviembre en “Nos Vemos En La Concha”.

“La estrenamos en 2024 y nos ha llenado de muchas satisfacciones y alegrías, de aplausos y risas de un público maravilloso no solo en Caracas, sino que hemos recorrido 10 ciudades de Venezuela y hasta la llevamos a Curazao. Cerrar este año en La Concha Acústica es grandioso, teníamos un deseo inmenso de presentarnos allí, de llevársela a todo ese público que acude fielmente con cada espectáculo a ese espacio en Bello Monte”, expresó la actriz.

La oportunidad para disfrutar de “¿Sí o No?, Terapia de Pareja” es este sábado 01 de noviembre cuando a partir de las 5:00 pm se abrirá el acceso a La Concha Acústica de Colinas de Bello Monte para que los asistentes puedan disfrutar con entrada libre de este montaje a las 7:00 pm.

Jueves 23 de Octubre de 2025
