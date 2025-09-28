Supercopa Endesa: Un juvenil le saca tarea al Real Madrid y se alza como el MVP del torneo

Suscríbete a nuestros canales

El Valencia Basket completó el trabajo. Luego de derrotar de gran manera al Unicaja Málaga, actual campeón del certamen, en las semifinales, el conjunto naranja ha finalizado el trabajo, al derrotar con autoridad y buen baloncesto al Real Madrid en la Gran Final, para así alzar su segundo título de la Supercopa Endesa.

Los dirigidos por Pedro Martínez jugaron un partido del estilo que más disfrutan: de mucha anotación. A pesar de la sólida experiencia que posee el conjunto madridista, los valencianos no se amilanaron en ningún momento, y hasta disfrutaron del toma y dame ofensivo en el que se convirtió el compromiso.

De entre todos, el más destacado de la cancha fue un jugador que tiene tan solo 19 años de edad, y que desde ya se perfila como una de las promesas más interesantes que tiene el baloncesto internacional en la actualidad: el joven guardia Sergio De Larrea, quien ha sido elegido como el Jugador Más Valioso de esta Supercopa Endesa.

Sergio De Larrea, MVP

Obviamente, al tener 19 años de edad, la mayoría de la gente se fija en el espectacular futuro que tiene Sergio De Larrea en el baloncesto internacional, sin embargo, el presente que vive ya es impresionante. A la joven promesa española no le importó estar frente a un equipo tan gigante como el Real Madrid, y a pesar de su juventud tuvo una actuación inolvidable en la Final.

De Larrea cerró el partido con nada más y nada menos que 21 puntos, además de dos asistencias y un rebote. El chico anotó cinco tiros de campo en siete lanzamientos, y estuvo perfecto desde el triple (2-2). Por si fuera poco, también supo manejar la presión, para anotar nueve tiros libres en 10 oportunidades. Un diamante que desde ya brilla con luz propia.