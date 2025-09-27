Supercopa Endesa: Valencia Basket tumba al campeón y mantiene la "maldición del anfitrión"

Suscríbete a nuestros canales

Sorpresa en la primera semifinal de la Supercopa Endesa 2025. En un partido sumamente parejo, y definido por detalles, el Valencia Basket, subcampeón de la Liga Endesa 2024/25, logró imponerse al anfitrión de la Supercopa y campeón defensor del torneo, el Unicaja Málaga, en un duelo que se definió por pizarra de 93-87.

La clave del compromiso estuvo, sin duda alguna, en el espectacular e increíble debut de Omari Moore, jugador estadounidense de 25 años de edad que viene de maravillar en la Liga de Turquía. En su primer partido en España, Moore paseó al Unicaja Málaga, al lograr 20 unidades, seis rebotes y cuatro asistencias, además de lograr 7/10 en tiros de campo, 1/3 en triples y 5/6 en tiros libres.

Sigue la maldición del anfitrión

La caída del Unicaja Málaga en esta semifinal de la Supercopa Endesa no solo marca el final de las aspiraciones del cuadro andaluz de repetir la corona obtenida en 2024, sino que también prolonga la increíble "maldición del anfitrión", que ha sido casi 100% infalible en todas las ediciones disputadas de este torneo.

Y es que, con la de hoy, ya son 25 oportunidades en 26 supercopas disputadas en las que el equipo local no logra alzar el trofeo. Solamente el Real Madrid en 2019, de la mano de Pablo Laso, logró ganar el torneo en su casa, el WIzink Center, para convertirse en la única excepción a una norma que pica y se extiende en el campeonato.

El Valencia Basket ahora espera rival, que saldrá de la semifinal que disputarán Real Madrid y La Laguna Tenerife, en un duelo que iniciará a las 3:00 PM hora de Venezuela, y que contará con la transmisión de los especialistas en deporte, Meridiano Televisión.