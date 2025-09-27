Supercopa Endesa: Dónde ver y horarios del duelo entre Unicaja Baloncesto y Valencia Basket

Suscríbete a nuestros canales

La Supercopa Endesa arranca con un vibrante choque de semifinales: Unicaja Baloncesto vs. Valencia Basket. Este emocionante encuentro, que da inicio a la temporada del baloncesto español, es un evento que ningún aficionado querrá perderse.

Dónde ver el Unicaja Baloncesto vs Valencia Basket

Para que no te pierdas este vibrante compromiso que además promete puntos a montón entre los equipos involucrados y donde además tanto Valencia Basket como Unicaja Baloncesto poseen 1 trofeo de campeones puedes sintonizar los siguientes canales.

En Venezuela: Los aficionados al baloncesto en Venezuela podrán seguir el encuentro en televisión abierta y por cable a través de .la señal de los especialistas en deporte, Meridiano Televisión.

Canal: Meridiano Televisión

Hora: 12:00 del mediodía

En España: El partido se podrá ver a través de la plataforma de streaming DAZN. La buena noticia es que, en esta edición, las semifinales se ofrecen de forma gratuita a través de la aplicación de DAZN para SMART TV y otros dispositivos.

Canal: DAZN

Hora: 18:00 horas

Latinos presentes en el Unicaja Baloncesto vs Valencia Basket

Dos compañeros en la selección dominicana e ídolos totales en República Dominicana, Chris Duarte y Jean Montero forman parte de las nóminas del Unicaja Baloncesto y Valencia Basket (respectivamente), sin embargo, los aficionados caribeños no podrán ver el duelo entre compatriotas ya que Montero se encuentra lesionado.