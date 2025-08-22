Willson Contreras apunta al mejor año de su carrera con increíble registros (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Willson Contreras destaca como el máximo jonronero de los Cardenales de San Luis en la presente temporada de las Grandes Ligas. El primera base mostró su fuerza en la jornada de este jueves por la noche frente a Tampa Bay Rays.

El venezolano puso cifras definitivas en el compromiso con enorme bambinazo solitario por el jardín izquierdo. La conexión del inicialista voló a una velocidad de salida de 107 millas por hora y recorrió una distancia de 423 pies. El de Puerto Cabello fue uno de los más productivos en la victoria de los pájaros rojos (7-4) tras ligar de 5-2 con una remolcada y una anotada.

Contreras está firmando una de sus temporadas más sólidas desde que debutó en MLB. A falta de un mes de acción en la vigente campaña, el pelotero experimentado podría terminar la ronda regular con nuevos topes en su trayectoria en Las Mayores.

Willson Contreras apunta al mejor año de su carrera

El inicialista está haciendo ruido con el madero en el momento que más lo necesitan los Cardenales de San Luis, que se encuentran a solo cuatro juegos de diferencia del tercer comodín de la Liga Nacional. El criollo está a solo seis jonrones y seis carreras impulsadas de superar su mejor campaña a la ofensiva desde que aterrizó en MLB.

El mayor de los Contreras disparó 24 cuadrangulares en la temporada 2019 y remolcó 74 carreras en 2017. Ambos registros podrían atrás si el venezolano mantiene su producción en lo que resta de año. El pelotero de 33 años actualmente acumula promedio al bate de .261, 68 empujadas, 18 vuelacercas y un OPS de .800 en 118 partidos jugados.

Con más de un mes de temporada por disputarse, el infielder tiene una oportunidad real de establecer nuevos topes personales en ambas categorías. Su capacidad para producir en momentos clave ha sido evidente, y si mantiene este ritmo, no solo cerrará su mejor campaña ofensiva en Las Mayores, sino que también podría ser una pieza clave en la lucha por un puesto en postemporada.