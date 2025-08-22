El mejor apodo del beisbol podría hacer historia en el Yankees vs Boston

Suscríbete a nuestros canales

El beisbol venezolano recibió una noticia sumamente positiva este jueves 21 de agosto, luego de que los Medias Rojas de Boston subieran a uno de los mejores prospectos de sus granjas, el criollo Jhostynxon García, quien podría estar próximo a hacer su debut en el mejor beisbol del mundo.

"The Password", como es conocido el jugador criollo (apodo que se traduce como "La Contraseña"), se ganó a pulso su llamado al equipo grande de Boston, gracias a los excelentes números que ha logrado cosechar en los últimos dos años en Ligas Menores, que le valieron para convertirse en el prospecto #3 de la organización.

Además, Jhostynxon García hará historia muy pronto. Cuando debute, será el primer nacido en Apure en jugar en Las Mayores, y además, si su debut se concreta este fin de semana, entrará en un muy exclusivo club de peloteros criollos que hicieron sus estrenos en la Gran Carpa durante una serie entre los rivales más importantes del beisbol estadounidense: Medias Rojas y Yankees.

Debut en un Boston vs Nueva York

Y es que, hasta los momentos, solo dos jugadores venezolanos han hecho su debut en las Grandes Ligas en medio de una serie entre Medias Rojas de Boston y Yankees de Nueva York, por lo que si Jhostynxon García debuta este fin de semana, pasará a integrar este listado.

El primero en hacerlo fue Carlos Quintana, quien debutó el 16 de septiembre de 1988 con el uniforme de los Medias Rojas de Boston, en un duelo disputado en el Fenway Park. Aquel día, el criollo entró como bateador emergente en el quinto episodio, y se fue de 1-0 con un boleto negociado y una carrera impulsada.

23 años después, un 1 de septiembre de 2011, Jesús Montero hizo lo propio, también en el Fenway Park, pero con el uniforme de los Yankees de Nueva York. En esta ocasión, el oriundo de Guacara debutó como bateador designado y séptimo bate de los neoyorquinos, y se fue de 4-0, aunque con una carrera anotada, ya que se embasó por un pelotazo.

De esta manera, Jhostynxon García tiene chances importantes de ser el tercer criollo en hacer su estreno en medio de la serie más importante que existe en el beisbol, y además, sería el primero en hacerlo en el Yankee Stadium, ya que Quintana y Montero lo hicieron en Fenway. Un hito histórico que podría ser alcanzado por "La Contraseña".