Aroldis Chapman atraviesa una racha de dominio absoluto en Boston (+dato)

El jueves pasado, Aroldis Chapman dominó a placer a su ex-equipo, Yankees de Nueva York, en la victoria 6-3 de Medias Rojas de Boston.

Tres bateadores enfrentó y solo 14 lanzamientos le bastaron para retirarlos a todos, poniendo fin al compromiso y adjudicándose su juego salvado #23 de la temporada 2025.

Por si fuera poco, dominó a nada más y nada menos que Aaron Judge, Cody Bellinger y Giancarlo Stanton.

Una larga racha

Este reciente rescate es parte de una gran cadena de actuaciones destacadas, por parte del experimentado cubano, quien suma 31 compromisos a un nivel superlativo.

Durante ese periodo, que inicia el 28 de mayo, ha permitido 1 carrera limpia, 7 hits, 6 bases por bolas, acumula 15 salvamentos y 41 ponches en 28 episodios completos.

En ese periplo tiene una efectividad de 0.33 y WHIP de 0.44, incluso solo el pasado 24 de junio alcanzó los 20 lanzamientos en una salida, manteniendo su dominio en la lomita de forma constante y sin mayores contratiempos.

La única ocasión en la cual desaprovechó una oportunidad de salvamento entre el 28 de mayo y el pasado 21 de agosto, fue el 23 de julio ante Filis de Filadelfia. El responsable de ese fallo fue J.T Realmuto, quien conectó vuelacercas ante el derecho de 37 años para igualar las acciones 6-6 en la parte alta del octavo episodio.

Asimismo, en lo que va de campaña solo ha desperdiciado dos chances de juego salvado, manteniendo su efectividad en 1.10 y su WHIP en 0.71.