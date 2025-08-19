¡Intratable! Aroldis Chapman en la mejor temporada de su carrera (+Detalles)

Suscríbete a nuestros canales

El lanzador cubano de los Medias Rojas de Boston, Aroldis Chapman, se encuentra en una de las mejores temporadas de su carrera. Los números así lo demuestran. Aunque su cantidad de juegos salvados hacen ver lo contrario.

“El Misil Cubano” ocupa la décima segunda posición de Grandes Ligas en cuanto a rescates se refiere, incluso por detrás de dominicano Emanuel Clase, quien tiene al menos un mes bajo licencia administrativa debido a investigación por supuesto amaño de partidos.

Los números de Aroldis Chapman

Aroldis Chapman tiene registro de cuatro victorias, dos derrotas y 22 juegos salvados con una efectividad de 1.15; en 47 episodios ha permitido 21 imparables, seis carreras limpias y apenas tres cuadrangulares. Ha otorgado 13 boletos y ha ponchado a 66 rivales, con un whip de 0.72.

“El Misil Cubano” solo ha permitido una carrera limpia desde el pasado 28 de mayo. Un cuadrangular del receptor de los Filis de Filadelfia, J.T Realmuto, en la parte baja del octavo episodio.

Desde ese 28 de mayo, Aroldis Chapman solo ha permitido siete imparables, ha otorgado cinco boletos y ha ponchado a 37 rivales, para una efectividad de 0.38 según Fangraphs.

El relevista antillano firmó con Boston como agente libre a mediados de diciembre 2024 y será agente libre al final de esta 2025. El zurdo tiene récord de 59 victorias, 47 derrotas y 357 salvados en Grandes Ligas desde su llegada 2010.

Aroldis Chapman también podría reunir los elementos necesarios que lleve a que los miembros de la Asociación de Escritores de Béisbol de Estados Unidos lo seleccionen al Salón de la Fama una vez que llegue su retiro y cumpla sus cinco años de espera.