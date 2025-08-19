Ranger Suárez brilla en su noveno triunfo de la campaña

Suscríbete a nuestros canales

En la jornada de este lunes, los Phillies de Filadelfia vencieron por doce carreras a siete a sus rivales de turno, los Marineros de Seattle, en el Citizens Bank Park de Pensilvania, manteniéndose líderes en el Este de la Liga Nacional.

El venezolano Ranger Suárez fue el encargado de abrir por la novena local, teniendo una participación destacada a lo largo de los casi siete episodios que tuvo de labor en el triunfo de su equipo.

Durante las primeras seis entradas, Suárez estuvo inmaculado, hasta que llegó el séptimo episodio, donde concedió dos carreras y fue reemplazado por el canadiense Jordan Romano. Aun así, esto no evitó que sumase un nuevo triunfo a su cuenta personal.

Asimismo, ponchó a diez bateadores, no permitió bases por bola, mas sí cuatro imparables y dos carreras limpias, siendo una de ellas producto de un cuadrangular por parte de Mitch Garver.

En 2025, Ranger Suárez alcanza nueve victorias y seis derrotas en diecinueve aperturas, además de una efectividad de 3.25 puntos con 111 ponches en 119 entradas de labor y 1.17 imparables y boletos por inning.