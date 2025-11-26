Pasaporte americano: 5 reglas clave que debes cumplir para evitar su revocación

Suscríbete a nuestros canales

El pasaporte americano es mucho más que un documento de viaje, este certifica tu ciudadanía y acredita tus derechos como ciudadano de Estados Unidos. Sin embargo, mantenerlo válido implica cumplir con ciertas obligaciones legales y administrativas, el incumplimiento de estas normas puede provocar la suspensión o revocación del documento, afectando tu capacidad de viajar o incluso tu estatus legal.

Actualización de datos y reporte de incidencias

Es obligatorio mantener la información personal al día, cambios de nombre, género o correcciones en el pasaporte deben reportarse inmediatamente. Además, si el pasaporte se pierde o es robado, se debe notificar al Departamento de Estado para evitar el uso fraudulento y posibles problemas legales durante los viajes.

Vigencia y renovación del pasaporte

Viajar con un pasaporte vencido es ilegal, por ello, se recomienda renovarlo antes de su fecha de caducidad. Mantenerlo vigente garantiza la entrada y salida segura del país, evitando sanciones y problemas con autoridades migratorias.

Cumplimiento de leyes y regulaciones

El pasaporte debe utilizarse exclusivamente para fines legales y legítimos. Usarlo para residir, trabajar sin autorización, evadir restricciones judiciales o fines fraudulentos puede ocasionar la revocación inmediata.

Obligaciones fiscales y financieras

El pasaporte puede ser restringido si existen deudas fiscales graves certificadas por el IRS, préstamos de repatriación pendientes o incumplimiento en pagos de manutención infantil.

Foto: EEUU pasaporte americano

Restricciones por antecedentes penales

Ciudadanos con órdenes de arresto federales, procesos de extradición pendientes o condenas por delitos graves, como tráfico de drogas o turismo sexual, pueden perder su pasaporte.