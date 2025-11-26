Bono 100% Amor Mayor se reactiva: Nuevas inclusiones y montos confirmados para diciembre

Suscríbete a nuestros canales

El Bono 100% Amor Mayor vuelve a ser noticia este próximo mes de diciembre, consolidándose como un apoyo clave para los adultos mayores venezolanos que no perciben pensión del IVSS.

Este beneficio, administrado a través del Sistema Patria, tiene como objetivo ofrecer asistencia económica directa a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. El bono cumple dos funciones principales: garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores sin pensión y promover la inclusión en futuros programas sociales.

Para diciembre de 2025, el programa ampliará su padrón de beneficiarios con nuevas incorporaciones. Los criterios principales incluyen:

Mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 años.

No recibir pensión del IVSS ni otro tipo de ayuda previsional equivalente.

Tener datos actualizados y registro activo en el Sistema Patria.

Además de los criterios anteriores, los beneficiarios deberán ser:

Adultos mayores sin pensión formal (grupo prioritario). Personas en proceso de verificación de pensión IVSS (reciben el bono mientras esperan). Adultos en condición socioeconómica vulnerable reportados por Consejos Comunales o Misiones Sociales.

El monto base del bono para diciembre se estima en 130 Bs, depositado directamente en el Monedero Patria del beneficiario. Además, este se suma a otros pagos especiales del cierre de año, formando un ingreso acumulado relevante.

Así mismo, el calendario previsto para diciembre 2025 contempla:

Semana 1 (1–7 diciembre): actualización de datos y revisión de beneficiarios.

Semana 2 (8–15 diciembre): acreditación del Bono 100% Amor Mayor.

Semana 3 (16–22 diciembre): pago del Bono Contra la Guerra Económica.

Semana 4 (23–30 diciembre): entrega del Bono de Fin de Año.

Por lo que los beneficiarios deben verificar que el bono aparezca como “Asignado” en el Sistema Patria y mantener sus datos personales actualizados para asegurar la correcta acreditación.