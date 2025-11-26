Servicios

Bono 100% Amor Mayor se reactiva: Nuevas inclusiones y montos confirmados para diciembre

Por

Jessica Molero Gómez
Miércoles, 26 de noviembre de 2025 a las 06:56 pm
Sistema Patria Bono 100% Amor Mayor
Foto: Sistema Patria
El Bono 100% Amor Mayor vuelve a ser noticia este próximo mes de diciembre, consolidándose como un apoyo clave para los adultos mayores venezolanos que no perciben pensión del IVSS

Este beneficio, administrado a través del Sistema Patria, tiene como objetivo ofrecer asistencia económica directa a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. El bono cumple dos funciones principales: garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores sin pensión y promover la inclusión en futuros programas sociales. 

Para diciembre de 2025, el programa ampliará su padrón de beneficiarios con nuevas incorporaciones. Los criterios principales incluyen:

  • Mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 años.

  • No recibir pensión del IVSS ni otro tipo de ayuda previsional equivalente.

  • Tener datos actualizados y registro activo en el Sistema Patria.

Además de los criterios anteriores, los beneficiarios deberán ser: 

  1. Adultos mayores sin pensión formal (grupo prioritario).

  2. Personas en proceso de verificación de pensión IVSS (reciben el bono mientras esperan).

  3. Adultos en condición socioeconómica vulnerable reportados por Consejos Comunales o Misiones Sociales.

El monto base del bono para diciembre se estima en 130 Bs, depositado directamente en el Monedero Patria del beneficiario. Además, este se suma a otros pagos especiales del cierre de año, formando un ingreso acumulado relevante.

Así mismo, el calendario previsto para diciembre 2025 contempla:

  • Semana 1 (1–7 diciembre): actualización de datos y revisión de beneficiarios.

  • Semana 2 (8–15 diciembre): acreditación del Bono 100% Amor Mayor.

  • Semana 3 (16–22 diciembre): pago del Bono Contra la Guerra Económica.

  • Semana 4 (23–30 diciembre): entrega del Bono de Fin de Año.

Por lo que los beneficiarios deben verificar que el bono aparezca como “Asignado” en el Sistema Patria y mantener sus datos personales actualizados para asegurar la correcta acreditación.

