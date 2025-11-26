Bono 100% Amor Mayor se reactiva: Nuevas inclusiones y montos confirmados para diciembre

NOTAS RELACIONADAS
El Bono 100% Amor Mayor vuelve a ser noticia este próximo mes de diciembre, consolidándose como un apoyo clave para los adultos mayores venezolanos que no perciben pensión del IVSS.
Este beneficio, administrado a través del Sistema Patria, tiene como objetivo ofrecer asistencia económica directa a quienes se encuentran en situación de vulnerabilidad. El bono cumple dos funciones principales: garantizar un ingreso mínimo a los adultos mayores sin pensión y promover la inclusión en futuros programas sociales.
Para diciembre de 2025, el programa ampliará su padrón de beneficiarios con nuevas incorporaciones. Los criterios principales incluyen:
-
Mujeres mayores de 55 años y hombres mayores de 60 años.
-
No recibir pensión del IVSS ni otro tipo de ayuda previsional equivalente.
-
Tener datos actualizados y registro activo en el Sistema Patria.
Además de los criterios anteriores, los beneficiarios deberán ser:
-
Adultos mayores sin pensión formal (grupo prioritario).
-
Personas en proceso de verificación de pensión IVSS (reciben el bono mientras esperan).
-
Adultos en condición socioeconómica vulnerable reportados por Consejos Comunales o Misiones Sociales.
El monto base del bono para diciembre se estima en 130 Bs, depositado directamente en el Monedero Patria del beneficiario. Además, este se suma a otros pagos especiales del cierre de año, formando un ingreso acumulado relevante.
Así mismo, el calendario previsto para diciembre 2025 contempla:
-
Semana 1 (1–7 diciembre): actualización de datos y revisión de beneficiarios.
-
Semana 2 (8–15 diciembre): acreditación del Bono 100% Amor Mayor.
-
Semana 3 (16–22 diciembre): pago del Bono Contra la Guerra Económica.
-
Semana 4 (23–30 diciembre): entrega del Bono de Fin de Año.
Por lo que los beneficiarios deben verificar que el bono aparezca como “Asignado” en el Sistema Patria y mantener sus datos personales actualizados para asegurar la correcta acreditación.