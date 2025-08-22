Fernando Tatis Jr. va por esta importante marca con San Diego Padres (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Los San Diego Padres han mantenido su batalla durante todo el año con Los Angeles Dodgers por la cima en la División Oeste de la Liga Nacional. La franquicia californiana no solo ve la clasificación a Playoffs, sino que tiene como gran posibilidad el banderín gracias al aporte de sus principales protagonistas.

Manny Machado y Fernando Tatis Jr., que están llamados a liderar a la organización a su primer campeonato de Serie Mundial, se han mantenido saludables en la vigente campaña y han sido determinantes en la exitosa participación de la novena del viejo circuito. El tercera base cuenta con uno de los mejores promedios (.294) en la Nacional, mientras que, el jardinero ha combinado de gran manera su actuación al bate con el guante.

En el caso de Tatis Jr., se aproxima a terminar su año más completo en su carrera en las Grandes Ligas. Aunque no ha mostrado números increíbles a la ofensiva como en años anteriores, la buena salud ha permitido que el patrullero apunte a cerrar el 2025 con la mayor cantidad de encuentros jugados en su trayectoria en el diamante.

Fernando Tatis Jr. busca nueva marca de juegos

Quitando la suspensión que tuvo por sustancias prohibidas que lo apartó por una todo una temporada, la carrera de guardabosque se ha visto marginada por problemas de lesiones. Sin embargo, los Padres se han frotado las manos desde 2023 viendo a su estrella más tiempo en el diamante que fuera de los estadios.

Cuando estoy al 100%, y mi mente está en el lugar correcto, siento que no soy segundo de nadie en el campo de béisbol", declaró la figura de San Diego.

Esas declaraciones pueden demostrarse con hechos. Fernando Tatis Jr. ganó el Guante de Platino en su primer año como jardinero derecho después de cumplir su suspensión e incapacidades. Anterior a eso, terminó tercero en la votaciones por la MVP de la Liga Nacional en 2021.

Números de Fernando Tatis Jr. en 2025

Por primera vez desde 2021, el quisqueyano se perfila para completar una temporada prácticamente íntegra en MLB. El patrullero colecciona promedio al bate de .266, 17 jonrones, 126 hits, 52 remolcadas, 86 anotadas, 25 bases robadas, porcentaje de embasado (OBP) de .372 y un OPS de .805 en 124 partidos.

Tatis Jr. disputó un total de 141 desafíos en la campaña 2021, siendo su tope en una sola edición de Grandes Ligas. A falta de 34 compromisos para los Padres, todo indica que 'El Niño' registrará nueva marca en juegos disputados en un solo año.