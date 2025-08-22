Juegos para este viernes en la MLB: 22 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Luego de un día atípico día jueves en el mejor beisbol del mundo, viene uno de los días más interesantes de semana, el viernes y por lo tanto, hay que chequear cuáles son los desafíos programados en este día.

Varios equipos vienen de descansar y por ende, se le dará inicio a nuevas series, siendo la más llamativa la de los Dodgers de Los Angeles ante los Padres de San Diego, en esa lucha por el primer lugar en el Oeste de la Nacional.

Juegos para este viernes en la MLB:

- Rockies de Colorado (Antonio Senzatela) vs Piratas de Pittsburgh (Braxton Aschraft) 6:40pm

- Nacionales de Washington vs Phillies de Philadelphia 6:45

- Medias Rojas de Boston vs Yankees de Nueva York 7:05pm

- Astros de Houston vs Orioles de Baltimore 7:05pm

- Reales de Kansas City vs Tigres de Detroit 7:10pm

- Azulejos de Toronto vs Marlins de Miami 7:10pm

- Mets de Nueva York vs Bravos de Atlanta 7:15pm

- Cardenales de San Luis vs Rays de Tampa Bay 7:35pm

- Mellizos de Minnesota vs Medias Blancas de Chicago 7:40pm

- Gaurdianes de Cleveland vs Rangers de Texas 8:05pm

- Gigantes de San Francisco vs Cerveceros de Milwaukee 8:10pm

- Cachorros de Chicago vs Angelinos de Anaheim 9:38pm

- Rojos de Cincinnati vs Cascabeles de Arizona 9:40pm

- Dodgers de Los Angeles vs Padres de San Diego 9:40pm

- Atléticos de Oakland vs Marineros de Seattle 10:10pm.