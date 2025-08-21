Martín Pérez se convierte en el octavo lanzador venezolano en lograr esta hazaña en MLB

Suscríbete a nuestros canales

A pesar de las dificultades y los obstáculos que ha tenido que sortear, Martín Pérez sigue demostrando que todavía le queda gasolina en el tanque, y que sigue siendo un lanzador capaz de rendir de buena manera en el beisbol de las Grandes Ligas.

Este miércoles 20 de agosto, el venezolano subió al montículo por los Medias Blancas de Chicago para medirse a la siempre complicada toletería de los Bravos de Atlanta, en lo que fue su sexta salida de la actual temporada. El criollo terminó cargando con la derrota, pero a en general, tuvo una gran actuación desde el montículo.

Martín Pérez trabajó por espacio de 5.1 entradas, en las que tan solo permitió tres imparables. El zurdo no recibió carreras limpias, pero sí permitió una rayita sucia, que fue la que marcó la diferencia. Eso sí, a pesar de la derrota, "El de Las Matas" logró una hazaña que solo han conseguido otros siete serpentineros criollos en toda la historia de las Grandes Ligas.

La increíble hazaña de Martín Pérez

Al lanzar 5.1 entradas contra los Medias Blancas de Chicago, Martín Pérez alcanzó los 1604.1 innings de labor de por vida en las Grandes Ligas, para convertirse en el octavo lanzador venezolano en la historia de MLB en cruzar la barrera de los 1600.

De esta manera, el zurdo se unió a un selecto grupo en el que están grandes leyendas monticulares de nuestro país, como lo son Félix Hernández, Freddy García, Johan Santana, Aníbal Sánchez, Carlos Zambrano, Wilson Álvarez y Carlos Carrasco.

Además, con su buena labor del miércoles, Martín Pérez mantiene una más que sólida efectividad de 2.51 en lo que va de temporada, al haber recibido tan solo ocho carreras limpias en 28.2 entradas, números más que positivos para un pitcher que todavía tiene bastante que dar en Las Mayores.