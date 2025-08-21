Resultados MLB: 20 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este "ombligo" de semana continuó la acción en las Grandes Ligas con desafíos sumamente emocionantes y por lo tanto, hay que repasar todos los resultados en las distintas plazas.

La principal característica en la mayoría de esos enfrentamientos, fue una diferencia menor a tres rayitas y hubo unas cuantas sorpresas, principalmente la derrota de los Dodgers a pesar de que lanzó Shohei Ohtani.

Resultados MLB:

- Azulejos de Toronto 1-2 Piratas de Pittsburgh

- Marineros de Seattle 2-11 Phillies de Philadelphia

- Astros de Houston 2-7 Tigres de Detroit

- Guardianes de Cleveland 2-3 Cascabeles de Arizona

- Cardenales de San Luis 2-6 Marlins de Miami

- Mets de Nueva York 4-5 Nacionales de Washington

- Medias Blancas de Chicago 0-1 Bravos de Atlanta

- Yankees de Nueva York 6-4 Rays de Tampa Bay

- Rangers de Texas 6-3 Reales de Kansas City

- Atléticos de Oakland 4-2 Mellizos de Minnesota

- Cerveceros de Milwaukee 3-4 Cachorros de Chicago

- Dodgers de Los Angeles 3- Rockies de Colorado

- Rojos de Cincinnati 1-2 Angelinos de Anaheim

- Gigantes de San Francisco 1-8 Padres de San Diego.