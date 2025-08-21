Resultados MLB: 20 de agosto de 2025 (+video)

Durante este "ombligo" de semana continuó la acción en las Grandes Ligas con desafíos sumamente emocionantes y por lo tanto, hay que repasar todos los resultados en las distintas plazas.
NOTAS RELACIONADAS
La principal característica en la mayoría de esos enfrentamientos, fue una diferencia menor a tres rayitas y hubo unas cuantas sorpresas, principalmente la derrota de los Dodgers a pesar de que lanzó Shohei Ohtani.
Resultados MLB:
- Azulejos de Toronto 1-2 Piratas de Pittsburgh
- Marineros de Seattle 2-11 Phillies de Philadelphia
- Astros de Houston 2-7 Tigres de Detroit
- Guardianes de Cleveland 2-3 Cascabeles de Arizona
- Cardenales de San Luis 2-6 Marlins de Miami
- Mets de Nueva York 4-5 Nacionales de Washington
- Medias Blancas de Chicago 0-1 Bravos de Atlanta
- Yankees de Nueva York 6-4 Rays de Tampa Bay
- Rangers de Texas 6-3 Reales de Kansas City
- Atléticos de Oakland 4-2 Mellizos de Minnesota
- Cerveceros de Milwaukee 3-4 Cachorros de Chicago
- Dodgers de Los Angeles 3- Rockies de Colorado
- Rojos de Cincinnati 1-2 Angelinos de Anaheim
- Gigantes de San Francisco 1-8 Padres de San Diego.