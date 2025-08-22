Resultados MLB: 21 de agosto de 2025 (+video)

Suscríbete a nuestros canales

Durante este jueves, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas, en la cual hubo apenas nueve desafíos, sin embargo, los scores fueron algo llamativos y por lo tanto, observaremos los resultados en cada una de las plazas.

Curiosamente, la mayoría de los conjuntos que fueron visitantes, obtuvieron un resultado positivo y como se preveía, el choque más disputado fue el duelo entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.

Resultados de la MLB:

- Atléticos de Oakland 8-3 Mellizos de Minnesota

- Rangers de Texas 4-6 Reales de Kansas City

- Cerveceros de Milwaukee 4-1 Cachorros de Chicago

- Dodgers de Los Angeles 9-5 Rockies de Colorado

- Mets de Nueva York 3-9 Nacionales de Washington

- Gigantes de San Francisco 4-8 Padres de San Diego

- Medias Rojas de Boston 6-3 Yankees de Nueva York

- Astros de Houston 7-2 Orioles de Baltimore

- Cardenales de San Luis 7-4 Rays de Tampa Bay.