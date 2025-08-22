MLB

Resultados MLB: 21 de agosto de 2025 (+video)

Por Meridiano

Jueves, 21 de agosto de 2025 a las 11:12 pm

En esta jornada hubo nueve encuentros y varios equipos lucieron en condición de visitante

Durante este jueves, se efectuó una nueva jornada de las Grandes Ligas, en la cual hubo apenas nueve desafíos, sin embargo, los scores fueron algo llamativos y por lo tanto, observaremos los resultados en cada una de las plazas.

Curiosamente, la mayoría de los conjuntos que fueron visitantes, obtuvieron un resultado positivo y como se preveía, el choque más disputado fue el duelo entre los Medias Rojas de Boston y los Yankees de Nueva York.

Resultados de la MLB:

- Atléticos de Oakland 8-3 Mellizos de Minnesota 

- Rangers de Texas 4-6 Reales de Kansas City 

- Cerveceros de Milwaukee 4-1 Cachorros de Chicago 

- Dodgers de Los Angeles 9-5 Rockies de Colorado 

- Mets de Nueva York 3-9 Nacionales de Washington 

- Gigantes de San Francisco 4-8 Padres de San Diego 

- Medias Rojas de Boston 6-3 Yankees de Nueva York 

- Astros de Houston 7-2 Orioles de Baltimore 

- Cardenales de San Luis 7-4 Rays de Tampa Bay.

Jueves 21 de Agosto de 2025
