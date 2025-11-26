Los Yankees se lanzan con todo a la caza de la nueva joya japonesa del pitcheo

Suscríbete a nuestros canales

La temporada baja de la MLB ha comenzado con un nombre retumbando en el Bronx: Tatsuya Imai. Los New York Yankees están decididos a "perseguir seriamente" al estelar lanzador japonés mientras "rastrean todo el mercado de pitcheo" para reforzar su rotación.

La noticia no es sorprendente, considerando la necesidad histórica de los Yankees de fortalecer su cuerpo de lanzadores y su pasado reciente buscando talento de la Nippon Professional Baseball (NPB).

La joya de la posta: Tatsuya Imai

Imai, un lanzador derecho de 27 años proveniente de los Seibu Lions, ha sido oficialmente colocado en el sistema de posta para negociar con equipos de las Grandes Ligas. Su candidatura a la MLB viene impulsada por una temporada 2025 dominante en Japón, donde registró una impresionante efectividad de 1.92 y acumuló 178 ponches en más de 163 entradas.

Su repertorio incluye una recta que roza las 100 mph, un slider devastador y un splitter sucio, lo que lo ha llevado a ser comparado con el fenómeno que fue Yoshinobu Yamamoto antes de su llegada a la MLB. Al no estar sujeto a las restricciones del bono internacional, Imai puede negociar un contrato multimillonario.

La urgencia del Bronx

El fuerte interés de los Yankees en Imai es una reacción directa a su determinación de evitar ser "dama de honor" en otra puja por una estrella japonesa, después de haber perdido a Yamamoto hace dos años.

Necesidad en la rotación: Aunque el staff de lanzadores cuenta con figuras, la gerencia de los Yankees busca estabilidad y una presencia top-end que complemente su núcleo.

Motivación adicional: Imai ha expresado su deseo de firmar con un contendiente que no tenga jugadores japoneses y, además, ha manifestado su ambición de "derrotar" a los Dodgers, lo que convierte a los Yankees en un destino ideal.

Con la ventana de negociación de 45 días ya abierta, se espera que la competencia sea feroz. Equipos como los Mets, Azulejos y Padres han mostrado interés. Sin embargo, el prestigio y el músculo financiero de los Yankees los colocan firmemente como los favoritos para conseguir al codiciado brazo derecho.

El próximo capítulo

La persecución de Imai no es solo una búsqueda de talento; es una declaración de intenciones para la próxima temporada, buscando garantizar una rotación lo suficientemente profunda y dominante para competir por el título de Serie Mundial.