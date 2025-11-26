Isaías Urbina: El gran legado que deja el artista en las producciones venezolanas

Suscríbete a nuestros canales

La noche de este martes 25 de noviembre se confirmó la muerte del arreglista, compositor, productor y director musical, Isaías Urbina. Un artista que logró realizar musicales únicos que llenaron la televisión nacional como el Miss Venezuela, “El Club de los Tigritos” y novelas.

Urbina “El gran maestro”

De acuerdo con los reportes, Urbina partió de este mundo a los 73 años, dejando un legado imborrable en la industria musical venezolana, en especial con Venevisión, donde laboró por muchos años.

Uno de sus trabajos más grandes fue en el Miss Venezuela 2008, en el que junto a su amigo y colega Arnoldo Nali, realizaron la versión “MacArthur Park”, de la gran Donna Summer.

Sus arreglos se mezclaban a la perfección con la dirección de Joaquín Riviera, coreografía de Mery Cortés y el gran ballet de Venevisión, dándole a Venezuela uno de los eventos más respetados e importantes.

Aun el canal de la colina no reveló de qué falleció el arreglista, extendieron palabras de condolencias a sus familiares y amigos cercanos.

Talento en Telenovelas

Isaías ingresó al canal en el año 1976 como arreglista de dramáticos, teniendo éxito en novelas como “Cara Sucia”, protagonizada por Guillermo Dávila y Sonya Smith. Además, también hizo el tema de “A todo Corazón”.

También fue la mente maestra de esas populares cuñas de Venevisión, las cuales hoy se mantienen en la memoria de muchos venezolanos que siguieron la época de oro de la televisión nacional.

“Fue un miembro muy querido de nuestra planta, su firma va ligada a los momentos más emblemáticos de la televisión nacional, Muchos de los musicales, dramáticos y concursos, llevaron su sello profesional, su inspiración y creatividad sin límites”, escribieron.