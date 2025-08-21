Shohei Ohtani y su nueva versión como lanzador este 2025 (+detalles)

Suscríbete a nuestros canales

Aunque le tomó 10 salidas a Shohei Ohtani para registrarse su primera derrota como abridor, su regreso al montículo ha sido mayormente positivo, más allá de lo que dicen las cifras.

Este primer revés de la temporada llegó después de 9 presentaciones sin decisión, en las cuales alcanzó un máximo de 4.1 entradas lanzadas (el pasado 13 de agosto). Pero más allá de los innings que pueda brindarle al bullpen de su equipo, su aporte sigue siendo importante.

Un regreso paciente

Su regreso a la lomita, tras someterse a una cirugía de Tommy John a finales de 2023, se ha dado de forma paulatina y sin presiones para él, debido a la profundidad de la rotación que tiene Dodgers de Los Ángeles.

De hecho, en 2024 no actuó como pitcher y en junio tuvo su primera apertura, actuando durante solo 1 episodio en sus dos primeros juegos como serpentinero del 2025.

En julio, tuvo 4 salidas: tres de ellas de 3 entradas completas y una de 2 capítulos, sumando 11 innings en ese periodo. Cabe destacar que en lo que va de agosto suma tres jornadas de al menos 4 episodios completos.

Pese a tener una salida perjudicial para su equipo, el pasado miércoles, no todo lo demostrado por él hasta ahora ha sido negativo.

Nueva versión de Ohtani

En sus 10 compromisos como abridor, ha demostrado tres nuevas virtudes, que el periodista de MLB.com, David Adler, ha identificado.

Actualmente, Ohtani ha demostrado contar con una de las rectas de cuatro costuras más r{apidas y consistentes de las Grandes Ligas. De hecho, es el quinto (junto a Paul Skenes) en este apartado con 98.2 MPH de promedio.

Sin embargo, uno de sus pitcheos más usados desde su debut era el splitter, una variante de la recta que ya no emplea. En su lugar, dentro del arsenal de lanzamientos del nipón, entró un letal slider, que usa el 11% de las veces.