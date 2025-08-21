Esto dijo Shohei Ohtani tras el pelotazo de Orlando Arcia (+Declaraciones)

Suscríbete a nuestros canales

Shohei Ohtani encendió las alarmas el miércoles por la noche en las Grandes Ligas, tras sufrir un pelotazo en el muslo que vino tras un batazo del pelotero venezolano Orlando Arcia. El japonés de los Dodgers de Los Ángeles se mantuvo en el juego, pero aún así los médicos del equipo fue chequeado una vez terminado el compromiso.

El nipón realizó una nueva apertura como lanzador en esta campaña, pero en la altura del cuarto inning, una línea conectada por el jugador de los Rockies de Colorado generó preocupación, ya que impactó directamente en su pierna derecha. Sin embargo, el lanzador al momento corrió en busca de la pelota para poder completar el out, pero posteriormente dejó en evidencia las muestras de dolor y los trainers del equipo de Californiano salieron a corroborar que estuviera bien.

Shohei Ohtani aseagura que está al 100%

Luego del compromiso, Ohtani habló ante la prensa y dejó claro que se siente bien, que su pierna no sufrió daños graves, o al menos así es hasta el momento.

La superestrella de los Dodgers de Los Ángeles, llevó calma a los aficionados tras encender las alarmas con una molestia en el muslo. El japonés aseguró que actualmente se siente bien y que hará todo lo posible para que la lesión no afecte su rendimiento en lo que resta de la temporada. Aunque la situación generó preocupación en el equipo, el propio jugador dejó claro que se trata de un contratiempo menor.

Con optimismo, Ohtani señaló que su intención es regresar este viernes cuando los Dodgers enfrenten a los Padres de San Diego, lo que refuerza la idea de que el percance no pasó a mayores.

“Creo que evitamos el peor escenario posible”, comentó.

Con estas declaraciones, Shohei Ohtani está mostrando confianza en una pronta recuperación que le permita seguir siendo pieza clave en la ofensiva del equipo de Dave Roberts.