Shohei Ohtani replica una hazaña personal sin precedentes en MLB (+dato)

Cada jornada en la que Shohei Ohtani actúa como pitcher y bateador designado, hace que el espectador promedio del béisbol pueda apreciar un capítulo histórico para las Grandes Ligas. Y ese fue el caso del miércoles pasado.

En la derrota 8-3 de Dodgers de Los Ángeles ante Rockies de Colorado, el nipón no solo fue el abridor, sino que lideró la alineación como primer bate y conectó doble en su primera aparición en la caja de bateo.

Una hazaña que solo lleva su nombre

Desde el año 1900 hasta la actualidad, solo se ha presenciado 3 veces lo hecho por Ohtani el pasado 20 de agosto. Es decir, solo en 3 ocasiones un abridor ha conectado un extrabase para iniciar el juego (pese a lo paradójica de esta premisa).

Cada una de esas veces, el protagonista ha sido el mismo. La primera oportunidad en la que el japonés lo logró fue el 12 de agosto de 2021, con el uniforme de Angelinos de Anaheim. El oriundo de Oshu conectó doble al jardín central en la parte baja del primer inning.

Cabe destacar que, pese a ser su único hit en la victoria 6-3 de los suyos ante Azulejos de Toronto, ganó el duelo en el montículo tras lanzar 6 innings completos en los que permitió solo 2 carreras, 3 hits, 3 bases por bolas y ponchó a 6 bateadores.

Sin embargo, en su más reciente encuentro no tuvo la misma fortuna, puesto que fue vapuleado por la ofensiva de Colorado con 9 hits y 5 carreras limpias en 4 innings, apuntándose la derrota.

Asimismo, recibió un pelotazo del bate del venezolano, Orlando Arcia, que encendió las alarmas, pero salió del juego sin aparente lesión.