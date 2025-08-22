José Altuve, una carrera que lo convirtió en Astroboy

Suscríbete a nuestros canales

Desde su debut en 2011, José Altuve ha escrito una de las historias más brillantes en la MLB. Con constancia, disciplina y un bate siempre oportuno, el venezolano ha ido sumando marcas que lo convirtieron en un referente eterno dentro de la organización de los Astros de Houston. Apenas con un bono de firma de $15.000, el venezolano ha ido sumando hitos, un reflejo de su capacidad para superar expectativas y dejar huella en el beisbol. Por supuesto, tiene momentos memorables en su carrera, como el recordado jonrón ante Aroldis Chapman para mandar a los siderales a la Serie Mundial 2019. Sin embargo, aquí vamos a repasar como está cimentando su imagen como leyenda de los texanos.

Primer hit de José Altuve con los Astros – 20 de julio de 2011

“Me dijeron que era algo temporal, hasta que encontraran a otro segunda base… parece que funcionó bastante bien”

José Altuve inició su camino como camarero / Foto: AP

Foto: Meridiano

Logró llegar a su primera Serie Mundial en el 2017, con un título que luego fue controvertido / Foto: AP

Doble número 100 – 29 de junio de 2014

Una muestra de su evolución como bateador de poder en dobles.

El criollo se ha convertido en un referente del clubhouse de los Astros / Foto: AP

Doble número 400 – 7 de agosto de 2025

Alcanza una marca extraordinaria de extrabases, reafirmando su consistencia ofensiva y es el tercer Astro con esta marca en la historia

A punta de batazos, construyó su legado. Pero no ha tenido problemas en ocupar nuevos roles para el bien del equipo / Foto: AP

Hit número 2.300 – 11 de junio de 2025

Otro paso gigantesco en su ascenso al podio histórico de los Astros, ya que es el segundo jugador con más inatrapables en la franquicia

"Es un jugador y una persona increíble", Jeff Bagwell, leyenda de los Astros sobre José Altuve

"Astroboy" celebra ante los pitidos de los fanáticos de Nueva York/ Foto: AP

Jonrón 250 de José Altuve

Castigo a una de sus víctimas favoritas, los Yankees de Nueva York en el Bronx, cuarto toletero de los Astros con más batazos por encima de la cerca

"Para mi, estar en esa lista es un orgullo y quiero seguir escalando"

Foto: Meridiano

Foto: AP

3er bateador en la historia de los Astros con más extrabases (728) – 5 de agosto de 2025

Se consolida como una de las figuras más ofensivas en la franquicia, con un jonrón ante los Marlins de Miami

"Salí a buscar pitcheos en el medio, y ese que pude conectar, era el que estaba buscando"

Los números de José Altuve ya lo colocan en la historia grande de los Astros y del beisbol de las Grandes Ligas. Pero más allá de los hits y extrabases, lo que distingue al segunda base venezolano es su forma de inspirar a todo un equipo, en la temporada regular y en las etapas decisivas. Su carrera demuestra que la perseverancia y el amor por el juego pueden convertir los sueños en legado.