LVBP: Bravos de Margarita remonta un juego imposible en Puerto La Cruz

En un final no apto para cardíacos, los Bravos de Margarita y los Caribes de Anzoátegui protagonizaron un vibrante duelo este miércoles en el estadio Alfonso “Chico” Carrasquel de Puerto La Cruz. Cuando todo parecía definido a favor de la "Tribu", los insulares desataron una ofensiva letal en el último suspiro para arrebatar la victoria.

Crónica: Duelo de Alternativas

El marcador se mantuvo intacto durante los dos primeros tramos, pero las emociones comenzaron en la baja del tercer episodio. Caribes rompió el celofán gracias a un triple de Carlos Mendoza, quien anotaría instantes después impulsado por un elevado de sacrificio de José Fernández.

La respuesta insular fue inmediata. En la apertura del cuarto inning, el poderoso Wilson García demostró su fuerza con un cuadrangular con un compañero en circulación, volteando la pizarra momentáneamente (2-1).

Sin embargo, la "Tribu" no se quedó de brazos cruzados. En el cierre de ese mismo cuarto capítulo, y con las bases llenas, Carlos Mendoza respondió nuevamente con un sencillo para empatar las acciones. Acto seguido, José Fernández trajo otra a la goma con su segundo elevado de sacrificio de la noche, devolviendo la ventaja a los locales.

Monasterio Parecía Sentenciar

El juego parecía inclinarse definitivamente hacia los orientales en la baja del sexto tramo. Andruw Monasterio conectó un soberbio cuadrangular de tres carreras, ampliando la ventaja de Caribes a cuatro rayitas (6-2). El ambiente en Puerto La Cruz era de celebración, con el pitcheo local controlando la situación hasta las instancias finales.

La Emboscada del Noveno Inning

La historia cambió drásticamente en la apertura del noveno. A solo tres outs de la derrota, la ofensiva de Bravos de Margarita explotó con un rally masivo de siete anotaciones. Los bates insulares castigaron al relevo aborigen, silenciando las gradas y transformando una derrota segura en una victoria espectacular con pizarra final de 9-6.